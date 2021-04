Mia, a criança de oito anos que estava desaparecida desde terça-feira, terá sido raptada pela própria mãe. Foi agora resgatada na Suíça.

Caso Mia. Criança e a mãe encontradas na Suíça

Redação

O Ministério Público francês anunciou, na manhã de domingo, que Mia, a menina de oito anos, que estava desaparecida na região de Vosgues desde terça-feira, foi localizada com a mãe, na Suíça.

De acordo com a France Bleu, a menina encontra-se bem e será devolvida à guarda da avó, com quem já vivia.

As suspeitas recaíram sobre a mãe de Mia, Lola Montemaggi, desde o momento em que foi dado o alerta, no início da semana. As autoridades sabiam que Lola, residente em Epinal, “queria viver à margem da sociedade”. Já o pai de Mia, Claude Montemaggi, deu o seu aval ao "rapto" da criança, em entrevista ao jornal Vosges Matin . “Aprovo o que ela fez, é muito corajosa” , declarou, considerando que era “injusto” ter-lhe sido retirada a guarda de Mia e entregue à avó.

O grupo que levou avante o sequestro, na terça-feira, agiu sem precisar de usar força física. Fingiram ser da proteção de menores para ganhar a confiança da avó e acabaram por levar Mia até à mãe, que tera depois fugido do país.

Com idades entre 23 e 60 anos e sem antecedentes criminais, os suspeitos foram detidos em Paris, Seine-et-Marne, Lilas (Seine-Saint-Denis) e Meurthe-et-Moselle. Um quinto elemento foi preso na sexta-feira.

