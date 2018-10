Advogados da norte-americana enviaram intimação ao jogador com o objetivo de que seja anulado o acordo de confidencialidade que a impedia de referir o seu nome.

Caso Mayorga. Ronaldo tem 20 dias para responder aos advogados

Cristiano Ronaldo dispõe de 20 dias para responder à intimação dos advogados de Kathryn Mayorga, a norte-americana que o acusa de violação em 2009, no sentido de que seja anulado o acordo de confidencialidade que a impedia de referir o seu nome e terá sido assinado na altura.

Depois das declarações de Mayorga à revista alemã Der Spiegel, os advogados da norte-americana entregaram uma queixa num tribunal de Las Vegas, no Estado do Nevada, tendo a polícia reaberto o caso. De acordo com a imprensa norte-americana, Ronaldo enfrenta acusações de "agressão e abuso sexual, imposição intencional de sofrimento emocional, coação, fraude, chantagem, conspiração, difamação e abuso de direito" ao mesmo tempo que é solicitada a ideia de "tornar nulo o termo de confidencialidade ou torná-lo anulável com base na incompatibilidade por influência/coerção ou fraude".

Os advogados de Ronaldo têm rejeitado as acusações e pediram uma indemnização por danos. Ontem, através da rede social Facebook, o jogador negou as acusações e escreveu que considerava a violação "um crime abjeto".



