Autoridades ainda não revelaram que partes do corpo foram encontradas em Temmels, no dia 1 de novembro.

Caso Diana. Polícia alemã não coloca de parte novas buscas

Tiago RODRIGUES

A Polícia de Trier, que está a colaborar na investigação do caso com as autoridades luxemburguesas desde o aparecimento de partes do corpo de Diana em Temmels, no dia 1 de novembro, não afasta a hipótese de serem realizadas novas buscas.

O Contacto questionou o porta-voz da polícia, Uwe Konz, sobre que partes do corpo foram encontradas, mas este respondeu que não pode dar esta informação. "Compreendemos que seja importante para a família, mas não podemos revelar. Continuamos a colaborar de perto com as autoridades do Luxemburgo", explicou o responsável.

Konz confirmou que os restos mortais ainda estão na Alemanha e que "cabe agora ao Ministério Público de Trier decidir quando os vai libertar para o Luxemburgo". O porta-voz não confirmou se já foram encontrados todos os membros que estavam desaparecidos - cabeça, braços e pernas -, mas deixou em aberto a possibilidade de serem efetuadas novas buscas. "Não sabemos ainda. Na altura fizemos buscas no local para tentar encontrar outras partes do corpo, mas não encontramos mais nada. Continuamos a investigar".

A Polícia de Trier e o Ministério Público de Diekirch confirmaram na terça-feira, em comunicados separados, que as partes de um corpo encontradas na cidade alemã de Temmels, no dia 1 de novembro, pertencem a Diana. A ligação foi estabelecida através do resultado do teste de ADN e a comparação com o ADN do tronco encontrado a 19 de setembro em Mont-Saint-Martin.



As partes do corpo foram encontradas por uma pessoa perto de Temmels, junto à fronteira com o Luxemburgo. Por volta das 14 horas do feriado do dia 1 de novembro, uma terça-feira, a testemunha informou a polícia sobre a descoberta na área de um parque de estacionamento.

No comunicado de terça-feira, a Polícia de Trier informou que as investigações daquela autoridade e o intercâmbio com a polícia luxemburguesa estão ainda em curso.

