Matrimónio

Casava-se mais no Luxemburgo antes da pandemia

Diana ALVES

Em 2021, foram celebrados 1.945 casamentos no Luxemburgo. Houve um aumento face ao ano anterior – mais 142 –, mas o número continua ligeiramente abaixo dos níveis pré-pandemia.

Entre 2017 e 2019, o país celebrava, em média, cerca de dois mil matrimónios por ano. De acordo com o relatório Trabalho e Coesão, do Instituto Nacional de Estatística (Statec), em 97,6% dos casos trata-se de casamentos entre pessoas de sexos diferentes, ao passo que 2,4% das uniões dizem respeito a pessoas do mesmo sexo. Sobre estes últimos, a maioria (69,4%) das uniões é celebrada entre mulheres.

Quanto a divórcios, foram contabilizados 1.400 no ano passado, menos 3,3% do que em 2020.

