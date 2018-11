No Luxemburgo, a maioria dos casais continua a ser formada por luxemburgueses. De acordo com os números do Statec publicados em 2013, 48,1% tinham essa formação. Já os casamentos entre dois estrangeiros representavam 38,8%, enquanto os casamentos entre luxemburgueses e estrangeiros rondava os 13%.

Casamentos mistos revelam evolução da sociedade luxemburguesa

Henrique DE BURGO Se o casamento de Jacques Leures e Léonie Reinert foi malvisto em 1938, hoje em dia os casamentos mistos têm melhor aceitação.

Com o aumento do número de estrangeiros (47,7% em janeiro), “é normal” que os casamentos mistos também aumentem. “Creio que há 166 nacionalidades no país. Esta multiculturalidade, que mostra a evolução da sociedade, está também na base das muitas famílias mistas existentes por cá. Há a vontade de conhecer o outro e o amor não tem fronteiras. A maior mistura é entre europeus, dada a proximidade geográfica e cultural. Entre africanos e europeus também há, mas em menor número. Os casamentos mistos mostram uma redução da distância social entre os imigrantes e os luxemburgueses”, refere a camaronesa Anne-Flore Made Mbe, que fez um doutoramento, na universidade do Luxemburgo, sobre o uso da língua em casais mistos no Grão-Ducado.



Natalie Silva, burgomestre de Larochette, seguiu o exemplo de Jacques Laures (ver artigo na página anterior), não só na política, mas também no casamento misto. “Na escola, não nos relacionávamos só entre nós, cabo-verdianos. É normal conhecermos outras pessoas. Então, nunca pensei: ’tenho de casar com um luxemburguês ou com um cabo-verdiano?’. São coisas que dependem de quem encontramos na nossa vida. No meu caso foi um luxemburguês”, diz ao Contacto.



O sentimento é também partilhado por Antónia Dahm do Rosário, sindicalista da OGBL, que trocou a ilha de Santo Antão, em Cabo Verde, pelo Luxemburgo em 1994. Casada há 19 anos com um belga de origem alemã, com quem tem dois filhos, diz que não vê diferença entre casamento misto ou com alguém do mesmo país.

A diferença vem dos outros

“A diferença vem dos outros. O meu marido podia ser cabo-verdiano, brasileiro ou marroquino, mas eu vi nele simplesmente um homem que cruzou o meu caminho no momento certo”, conta Antónia Dahm do Rosário. “Nunca me disseram pessoalmente, mas soube através de terceiros, que houve quem afirmasse que me casei para ter os papéis, que o meu casamento não ia durar muito ou que sou racista”, lamenta.

Mas também ouviu críticas sobre os cabo-verdianos. “Já me disseram: ’felizmente que não te casaste com um cabo-verdiano, porque ele não ia aceitar tudo o que fazes’”, acrescenta, lembrando que às vezes chega tarde a casa por causa das reuniões na OGBL. “Ele apoia-me e, sempre que não estou em casa, ocupa-se dos nossos filhos”.

O Statec não tem números sobre casais mistos entre africanos e outras nacionalidades. Mas, para Anne-Flore, “há mais mulheres africanas casadas com europeus do que homens africanos casados com europeias”.

Porquê? “Um homem africano prefere de ter o mesmo modelo de mulher africana em casa, que reproduza a nossa educação e mantenha o papel nas tarefas domésticas. Os homens africanos são mais distantes nestas coisas”, refere.



O mesmo não acontece com os homens europeus, sustenta, como o caso do marido de Antónia Dahm do Rosário, que ajuda nas tarefas da casa. “Os rapazes e as raparigas daqui recebem a mesma educação. O rapaz em casa separa a sua roupa para a máquina de lavar, limpa o prato e deita o lixo fora. Isso não acontece em África, onde isso é da responsabilidade da rapariga, enquanto o rapaz vai jogar à bola. Portanto, um africano e um europeu não têm as mesmas expectativas sobre a mulher africana”, resume.

Já sobre os casamentos entre homens africanos e mulheres europeias, por exemplo, Anne-Flore diz que a situação é diferente. “No início da relação, a mulher europeia diz-lhe o que espera dele, discutem previamente as tarefas domésticas, a educação das crianças e cria-se uma base”.