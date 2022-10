Após o encerramento da pensão ilegal onde viviam, Brunete e Lenine ficaram três meses num hotel enquanto procuravam nova casa. Não conseguiram encontrar alojamento e dizem não ter mais ajudas.

Sociedade 4 3 min.

Habitação

Casal sem teto em Schifflange. Gabinete social diz que deu a "ajuda possível"

Tiago RODRIGUES Após o encerramento da pensão ilegal onde viviam, Brunete e Lenine ficaram três meses num hotel enquanto procuravam nova casa. Não conseguiram encontrar alojamento e dizem não ter mais ajudas. A assistência social diz que dá apoio para que os beneficiários sejam "autónomos".

No último sábado, Brunete Miranda e Lenine Fortes tiveram de deixar o hotel onde ficaram alojados durante os últimos três meses, após o edifício onde habitavam, uma pensão ilegal em Schifflange, ter sido encerrado pela comuna. Dizem ter ficado sem local para onde ir, porque nesse período de tempo não conseguiram encontrar alojamento. Estão temporariamente em casa de amigos.

O casal cabo-verdiano pagava 800 euros por um quarto naquela residência. Sem contrato ou registo de morada. Os quartos ficavam por cima de um café na Avenue de la Libération. Naquele edifício viviam seis agregados familiares, num total de 13 pessoas, em condições ilegais e altamente exploratórias. O senhorio cobrava-lhes rendas entre 650 a 1.100 euros mensais por quarto. Só havia casas de banho partilhadas, um chuveiro e passavam semanas sem água quente ou gás.

A comuna de Schifflange ordenou o encerramento da pensão ilegal no passado dia 21 de julho e arranjou uma solução provisória para os inquilinos. Estes tinham três meses – até 21 de outubro – para encontrar alojamento. Disseram aos moradores que não se tinham de preocupar com caução nem taxas de agência, só teriam de pagar a renda da nova habitação.

Durante estes três meses, Brunete e Lenine ficaram alojados num hotel em Foetz, com um quarto para o casal e outro para os seus pertences. Não tinham de pagar a estadia. De acordo com a lei, o senhorio teria de suportar até três meses dos custos da relocalização e alojamento dos inquilinos. O casal também teve direito a pequeno-almoço, mas teve de suportar os custos de almoços e jantares fora do hotel. Por essa razão, alegam não ter conseguido juntar dinheiro para pagar novo alojamento ao fim dos três meses.

O caso foi monitorizado de perto pelo gabinete de assistência social de Schifflange. O casal diz que recebeu apoio durante este período, mas alega que quando ficou sem alojamento e voltou a pedir ajuda, responderam que “não tinham uma solução”.

Ao Contacto, fonte do gabinete social garante que fez tudo ao seu alcance para ajudar os moradores. “Ajudamos as pessoas a encontrar alojamento decente. Damos conselhos para que possam encontrar uma casa que possam pagar. Sabemos que é muito difícil encontrar casa no Luxemburgo. Tentamos ajudar da melhor forma possível”, esclareceu.

"Damos assistência, mas queremos que sejam autónomos"

A mesma fonte recorda que existem critérios para que as pessoas em condições precárias possam receber os diferentes tipos de assistência. Quanto ao apoio prestado em específico a este casal, o gabinete refere que não comenta situações individuais, relembrando que cada caso é um caso. “Damos conselhos, seguimos o caso deles, fazemos algum trabalho pedagógico… Depende do que são as necessidades exatas destas pessoas”, nota.

Quanto ao caso da pensão ilegal de Schifflange, o gabinete recorda que foi a comuna que tratou da questão do alojamento e que os moradores foram informados de que aquela solução era temporária. “Desde o início, sabiam que não ia durar para sempre. A Cruz Vermelha e a assistência social mantiveram o contacto, para tentar ajudar as pessoas a encontrar alojamento. Este apoio social serve para ajudar as pessoas a aceder aos seus direitos legais”, refere a nossa fonte.

O gabinete acrescenta ainda que os assistentes dão apoio psicológico e ligam com regularidade a estas pessoas. “Depende do tipo de apoio que nos pedem. Damos assistência, mas queremos que sejam autónomos. Se não quiserem a nossa ajuda, não podemos ajudar”.

Questionada sobre se estas situações de apoio em casos de alojamento ilegal são frequentes no Luxemburgo, o gabinete reconhece o problema.

“Sabemos que estes casos existem, mas as pessoas não nos ligam, porque têm medo, acham que vamos dizer às autoridades. Mas estamos aqui para prestar apoio social”, lembra a nossa fonte, admitindo que a habitação no Grão-Ducado é uma dor de cabeça.

“É um grande problema arranjar casa no Luxemburgo, quando os rendimentos destas pessoas são tão baixos. Compreendemos que estejam desesperadas, mas só podemos ajudá-las e dar conselhos para encontrarem alojamento digno”.

