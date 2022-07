Obrigado. A si, que a cada quatro anos, como acontece com tantos professores, tem de se despedir destas criaturas que entraram quase bebés e saem pré-adolescentes.

Andamos todos ao mesmo

Carta à professora da minha filha

Paulo FARINHA Obrigado. A si, que a cada quatro anos, como acontece com tantos professores, tem de se despedir destas criaturas que entraram quase bebés e saem pré-adolescentes. Para nós foram difíceis os últimos dias de choradeira pegada e saudades da escola sentidas em antecipação, mas não imagino como tenha sido para si e para tantos colegas seus.

Querida professora Isabel,

Bem sei que junho já lá vai e que o final do ano letivo parece coisa distante. Foi há pouco tempo que acabou, mas os miúdos estavam a precisar tanto de férias que tudo isso ficou para trás e parece agora uma lembrança longínqua.

Só depois de alguns dias e com as mochilas já esvaziadas é que consigo então processar melhor. Eu e os outros pais de crianças que acabaram o quarto ano e, com isso, se despediram definitivamente da escola onde cresceram e dos professores que os viram crescer.

A Carolina trouxe para casa a caravela portuguesa construída com uma garrafa de água que a tia ajudou a construir, mas acho que deixou lá o Sistema Solar com bolas de pingue-pongue que fez comigo e com uma colega. Não me lembro bem. Há coisas que vou esquecer e outras que farei muita força para lembrar. É normal, suponho. Acontece com todos.

E lá, na sala onde se acumulam restos de plasticina seca, réguas de plástico não reclamadas, tubos de cola em stick meio usados, pinhas e folhas secas para aquele projeto com materiais naturais, tampas de plástico para o outro sobre reciclagem, caixas com pedras ou musgo seco, acumulam-se também muitas memórias. As deles e as suas. E algumas minhas e dos outros pais também. Não imagino o que seja, para si, arrumar tudo aquilo e lembrar-se do aluno que fez aquele desenho que ficou esquecido, da aluna que desenhava os A maiúsculos tão perfeitinhos ou do trabalho de grupo em que eles trouxeram essa cartolina que onde colaram massinhas, arroz e cortiça.

Chegaram pois ao fim quatro dos mais importantes anos da educação escolar da minha filha e eu não poderia estar mais grato. E não apenas por ela saber somar e multiplicar e trabalhar com números decimais. Não apenas porque ela domina o uso de determinantes e artigos definidos, substantivos e adjetivos e conjuga os verbos corretamente (às vezes corrige-me se eu me engano). Não apenas porque distingue uma baía de uma enseada e a nascente da foz e sabe o que fazem os bombeiros e os polícias. Claro que estou feliz por se ter tornado uma pequena devoradora de livros (abençoadas bibliotecas públicas, o que seria da carteira sem elas?) e por nunca mais ter conseguido parar de juntar letras desde que, pela sua mão, aprendeu a ler e descobriu que as palavras ganham vida fora da nossa boca e dentro da nossa cabeça. E claro que estou orgulhoso por ela entrar no quinto ano e noutra fase de aprendizagem com boas bases.

Mas estou também agradecido pelas outras coisas. Pela inteligência emocional que conseguiu desenvolver consigo. Pela capacidade de empatia e de olhar para o outro que aperfeiçoou com a sua ajuda. Pela espontaneidade com que pedia o seu abraço quando precisava. Pela naturalidade com que repetia que “a turma é a nossa segunda família e nas famílias protegemo-nos uns aos outros”. Estou reconhecido pelo ser humano que ajudou a formar e que, com o seu apoio, conseguiu tantas vezes equilibrar o saber fazer com o saber estar. Ainda há muito trabalho para desenvolver, eu sei, mas ela vai no bom caminho e isso deve-se, em grande parte, a si.

A si, que a cada quatro anos, como acontece com tantos professores, tem de se despedir destas criaturas que entraram quase bebés e saem pré-adolescentes. Que entraram sem saber mexer no Youtube e agora saem a querer ser Youtubers e a conseguir manejar o telemóvel dos pais melhor do que nós. Muitas coisas devem-se a si, que tem agora de gerir todas estas emoções e arrumar no coração o espaço que os seus alunos aí deixaram. Se para nós foram difíceis aqueles últimos dias de choradeira pegada e saudades da escola sentidas em antecipação, não imagino como tenha sido para si e para tantos colegas seus. Foram milhares de crianças de lágrimas nos olhos, milhares de pais de lágrimas nos olhos, milhares de professores de lágrimas nos olhos. É muita lágrima no fim do primeiro ciclo.

E agora, querida professora Isabel, agora vocês têm de deixar os alunos voar e têm de encontrar a tranquilidade emocional necessária para receberem novas fornadas, depois de uma pandemia vos ter obrigado a reinventarem-se.

Quando eu era miúdo, ficava muito espantado cada vez que a minha professora Maria Emília recebia na sala de aula uns calmeirões de 18 ou 19 anos ou mais velhos. Eram ex-alunos dela que passavam ali perto e faziam questão de ir dar um beijinho à professora que os tinha ensinado a ler e a escrever. Pareciam-me tão crescidos e parecia-me tão longo o tempo que eu demoraria a chegar àquela idade – altura em que também ia querer fazer o mesmo.

Espero que a Carolina tenha essa mesma vontade e, nos próximos anos, tenha vontade de regressar à escola que foi a segunda casa dela para poder voltar a abraçar a professora que nunca lhe negou colo e a ajudou a entender emoções – e que, entretanto, também lhe ensinou pronomes possessivos e contas em pé.

Obrigado por tudo, professora. A si e a todas as outras "professoras Isabel". Em nome de todos os outros pais. Fica um bocadinho de si connosco. Mas fica também um bocadinho dos miúdos consigo. Nós sabemos.



Paulo Farinha é jornalista há 23 anos. Fez parte da equipa que lançou a edição portuguesa da National Geographic, onde foi coordenador editorial, editor e editor online. Foi editor executivo da Volta ao Mundo e da Notícias Magazine (Diário de Notícias e Jornal de Notícias) e chefe de redação da unidade de revistas do Global Media Group. Autor de Ninguém Disse que Isto ia Ser Fácil, escreve regularmente sobre família, relações e parentalidade e assinou crónicas na Notícias Magazine, DN Life, Pais & Filhos e Observador - jornal onde é atualmente editor de inovação.

