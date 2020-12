Singapura torna-se o primeiro governo do mundo a permitir a venda de carne de cultura.

Carne cultivada em laboratório vai ser posta à venda pela primeira vez

Comer carne sem envolver o abate de animais? Agora já é possível. A carne cultivada em laboratório, produzida em bioreactores, foi pela primeira vez na história da indústria alimentar aprovada para venda por uma autoridade reguladora.

O desenvolvimento foi aclamado como um momento marcante em toda a indústria da carne. As "chicken bites", produzidas pela empresa americana Eat Just, passaram por uma revisão de segurança pela Agência Alimentar de Singapura e a aprovação poderá abrir a porta a um futuro em que toda a carne passe a ser produzida sem o abate de animais, disse a empresa.

As células do produto de Eat Just são cultivadas num biorreator de 1.200 litros e depois combinadas com ingredientes à base de plantas.

Para a produção desta carne, as células utilizadas para iniciar o processo provinham de um banco de células, não exigindo o abate de uma galinha porque as células podem ser retiradas de biópsias de animais vivos.

Os nutrientes fornecidos às células em crescimento eram todos provenientes de plantas. O meio de crescimento para a linha de produção de Singapura inclui soro fetal bovino, que é extraído do sangue fetal, mas este é em grande parte removido antes do consumo. Segundo a empresa, um soro à base de plantas seria utilizado na linha de produção seguinte, não tendo sido antes utilizado porquen não estava disponível quando o processo de aprovação de Singapura começou, há dois anos.

Segundo adiantou o The Guardian, há dezenas de empresas a desenvolver frangos, carne de vaca e de porco cultivados em laboratório, com vista a reduzir o impacto da produção pecuária industrial nas crises climáticas e naturais, bem como a fornecer carne mais limpa, sem drogas e sem crueldade.



Atualmente, cerca de 130 milhões de frangos são abatidos diariamente para carne, bem como 4 milhões de porcos. Em peso, 60% dos mamíferos na terra são gado, 36% são seres humanos e apenas 4% são selvagens.

As empresas que desenvolvem carne cultivada em laboratório acreditam que este é o produto com maior probabilidade de desmamar os comedores de carne que não estão dispostos a alterar as suas dietas em função do ambiente.



As dietas veganas são vistas como pouco atrativas por alguns, e os substitutos de carne à base de plantas nem sempre são considerados como uma réplica da textura e sabor da carne convencional. Segundo as empresas desta nova indústria, a carne cultivada em bioreactores também evita as questões de contaminação bacteriana por resíduos animais e o uso excessivo de antibióticos e hormonas nos animais.

A pequena escala da atual produção de carne cultivada exige uma utilização relativamente elevada de energia e, portanto, de emissões de carbono. Mas uma vez aumentada a escala dos seus fabricantes, diz-se que produzirá muito menos emissões e utilizará muito menos água e terra do que a carne convencional.

"Penso que a aprovação é um dos marcos mais significativos na indústria alimentar nas últimas décadas. É uma porta aberta e cabe-nos a nós e a outras empresas aproveitar essa oportunidade", disse Josh Tetrick, CEO da Eat Just, numa entrevista à Bloomberg.

A minha esperança é que isto conduza a um mundo nos próximos poucos anos onde a maioria da carne não exija matar um único animal ou derrubar uma única árvore".

Segundo o empreendedor, existem grandes desafios, sendo a reacção dos consumidores à carne de cultura talvez a mais significativa: "Será diferente? Com certeza. A nossa esperança é através de uma comunicação transparente com os consumidores, o que isto é e como se compara à carne convencional, somos capazes de vencer. Mas não é uma garantia", comentou.

Disse ainda que o frango cultivado era nutricionalmente o mesmo que a carne convencional. Outros desafios que os esperam é a aprovação regulamentar de outros países e o aumento da produção. "Se quisermos servir todo o país de Singapura, e eventualmente trazê-lo para outras partes do mundo, temos de passar a ter 10.000 litros ou 50.000 litros de bioreactores", disse Tetrick.

Eat Just já tem experiência na venda de produtos não animais, tais como o seu ovo à base de plantas e a maionese vegana. Outra empresa, a Supermeat.com em Israel, acaba de dar início a provas públicas gratuitas envolvendo uma "galinha de cultura crocante".

Porquê Singapura?

"Queremos que Singapura seja o foco da nossa produção a nível mundial", disse Tetrick. "Eles estão realmente a pensar com antecedência na construção de um ambiente propício para este tipo de trabalho".

Segundo a Bloomberg, Singapura está a avançar rapidamente para permitir a venda de carne de cultura, um passo que se enquadra na sua agenda mais vasta de segurança alimentar. A nação densamente povoada, que depende principalmente de outros países para a alimentação, aprofundou o seu foco na obtenção de comida suficiente para os seus 5,7 milhões de habitantes, uma vez que a crise covid-19 expõe fragilidade nas cadeias de abastecimento em todo o mundo.

Em resposta à pandemia, Singapura está a tentar produzir 30% dos seus próprios alimentos até 2030, contra menos de 10% atuais. Recentemente, acelerou o financiamento para as explorações agrícolas locais. "Singapura passou realmente muito mais tempo e energia a fazer isto bem do que a Europa Ocidental e os E.U.A.", disse Tetrick.

Uma nova era

Um relatório recente da consultoria global AT Kearney previu que a maior parte da carne em 2040 não viria de animais abatidos.

"A aprovação do Eat Just é muito importante para o futuro da produção mundial de carne", disse Bruce Friedrich, da organização sem fins lucrativos norte-americana Good Food Institute. "Uma nova corrida espacial para o futuro dos alimentos está em curso".

Hsin Huang, o secretário geral do Secretariado Internacional da Carne, que representa a indústria mundial da carne e do gado, concordou que a aprovação da carne cultivada foi um momento significativo. "Parece certo que produtos semelhantes de outras empresas se seguirão", disse ao The Guardian .

"Acreditamos que o potencial do mercado para carne de cultura é vasto, uma vez que os consumidores em geral continuam a demonstrar grande entusiasmo pelo sabor e benefícios nutricionais dos produtos de origem animal. Naturalmente, a nossa opinião é que os verdadeiros produtos de origem animal responderão melhor a estas necessidades, mas uma concorrência saudável é bem-vinda", comentou.

Hsin Huang acrescentou ainda que o gado é atualmente essencial para a subsistência de um número estimado em mil milhões de pessoas pobres a nível mundial e que a IMS acreditava fortemente na escolha do consumidor, com rotulagem e regulamentação adequadas.

