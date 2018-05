Os cabo-verdianos no Luxemburgo vão poder ter o passaporte renovado no intervalo de duas semanas. A garantia é dada pelo embaixador Carlos Semedo em entrevista ao Contacto, na qual o diplomata passa em revista a cooperação entre Cabo Verde e o Grão-Ducado, falando também sobre os problemas da comunidade.

Carlos Semedo. “Acabou-se a espera para renovar passaportes”

O recente estudo do CEFIS sobre os cabo-verdianos revela que a comunidade ganha metade do salário dos luxemburgueses, 48% ganham o salário mínimo, o desemprego ronda o triplo da média nacional, a maioria dos cabo-verdianos tem profissões não qualificadas e as crianças são empurradas para o ensino modular e técnico. Mas os cabo-verdianos estão bem integrados?

A primeira coisa que devemos dizer em relação ao estudo do CEFIS é que é algo bom, porque a nossa comunidade, em quase 60 anos no Luxemburgo, nunca teve um estudo dedicado exclusivamente às pessoas de origem cabo-verdiana, que rondam entre 10 a 12 mil pessoas. Mas creio que os dados são baseados sobretudo no último censo, de 2011, e certamente que o estudo poderá não refletir a totalidade das questões cobertas. No entanto, dá-nos pistas sobre o nosso perfil migratório e cabe-nos saber como apropriar essas recomendações, porque já sabemos que temos dificuldades, por exemplo, na educação ou no trabalho qualificado. E há razões que explicam isso. O Luxemburgo tem uma economia de serviços, que é altamente especializada e que emprega quadros com um certo grau de tecnicidade. Se juntarmos a isso as dificuldades linguísticas do país, vemos que há um conjunto de fatores que podem conduzir a esse tipo de conclusões no estudo.

Mas os cabo-verdianos estão ou não integrados?

Acho que a maioria dos cabo-verdianos que escolheram o Luxemburgo como país de acolhimento e trabalho estão contentes. Isso vê-se na segunda parte do estudo, na sondagem, em que a maioria das pessoas diz estar bem. Vieram para cá para obter uma nova oportunidade e acho que estão a tê-la. Agora, não estamos é no topo, como os belgas, franceses ou alemães, que têm outro perfil de imigração. A nossa imigração sempre foi de mão-de-obra barata e isso é um facto. Por isso é muito difícil um estudo espelhar uma coisa diferente, sobretudo em relação a quem veio de Cabo Verde. Já para os que nasceram cá e são luxemburgueses, e que creio não estarem bem abrangidos neste estudo, poderemos ter um outro quadro. Digo isto também sobre os que chegaram mais recentemente, numa vaga de imigração mais qualificada, e que penso que o estudo também não captou. Portanto, o estudo pode ter os dados que tem, mais ligados a quem veio de Cabo Verde, mas a realidade pode ser outra. Espero que um próximo estudo seja mais abrangente.



Mais recente do que este estudo, a tese de doutoramento de Bernardino Tavares sobre as trajetórias da imigração de cabo-verdianos para o Luxemburgo, defendida no mês passado, fala desse discurso do “bem integrado”, quando na verdade há problemas em encontrar casa ou em encontrar certos trabalhos por causa da barreira linguística...

Pode concluir-se, de facto, que a língua é uma barreira de integração, mas não pode concluir-se ’tout court’ que a nossa integração é dificultada por isto ou aquilo. A habitação e tudo o que tem a ver com o acesso à habitação relaciona-se com o emprego. Se você é um trabalhador qualificado certamente terá um salário melhor e, claro, terá acesso a uma habitação mais condigna. Tanto o estudo do Bernardino como o do CEFIS atacam um ponto muito importante: uma integração bem-sucedida começa por uma boa educação.

Há aqui um círculo vicioso que só pode ser quebrado com a educação...

Isso determina tudo. Se você não tem uma educação sólida, não consegue uma boa qualificação, não vai ter um trabalho de topo, vai ser mal remunerado e vai ter problemas para conseguir uma casa, pagar contas, etc. Com uma boa educação vai ter melhor emprego, vida mais estável e melhor integração. Mas para isso é também preciso que os pais tenham consciência da importância que o ensino assume no sucesso dos filhos. Temos de mudar esse comportamento porque a vida não pode ser só trabalho e não saber como vai o filho na escola, se faz ou não trabalhos de casa ou não resolver os problemas junto dos profissionais escolares.

O modelo da escola internacional de Differdange, alargado às principais comunas, seria uma das soluções?

É uma das possibilidades. A embaixada está organizada para informar sobre as oportunidades, mas os pais têm de estar na linha da frente, porque é nossa responsabilidade saber como educar os filhos. Não podemos estar aquém do que se passa no país. Mas temos esse défice.

Sobre a diplomacia económica, que é outra das suas prioridades, apontadas aquando da chegada em 2015, o que tem sido feito e o que espera ainda fazer?

Temos alguns projetos em curso e outros planeados, sobretudo nos domínios da economia marítima e das energias renováveis. Organizámos várias missões económicas empresariais entre os dois países e já há empresas luxemburguesas a participar em feiras em Cabo Verde e outras que já lá estão instaladas.



Como por exemplo?

As empresas de energias renováveis L.E.E. e SWIRL SeCS estão com negociações avançadas. O Centros de Competências do Luxemburgo tem em curso uma parceria com a CERMI de Cabo Verde. A LuxSpace, a CAviation e a BIM estão em negociações para projetos de segurança marítima. Mas estamos também a negociar o novo acordo de transporte aéreo. Já cumprimos ainda as negociações técnicas sobre o acordo para evitar a dupla-tributação entre os dois países e só estamos à espera do melhor momento para a sua assinatura.

Ainda este ano?

Poderá ser, porque era para ser assinado em outubro do ano passado. Por fim, estamos a trabalhar também aspetos legais para criar um melhor clima de confiança em segurança jurídica, visando oportunidades de investimento entre Luxemburgo e Cabo Verde.

Um dos parceiros que poderiam ajudar a embaixada neste capítulo seria a Câmara de Comércio Luxemburgo – Cabo Verde (CCLCV). O que falta para isso acontecer?

A CCLCV não tem estado focada naquilo que é o seu ’core business’ [área de negócios]. Houve também problemas institucionais na direção que, nesta fase, estão ultrapassados. A embaixada estaria no futuro disposta a ajudar a criar uma outra coisa, como um ’business club’, ou mesmo que fosse a câmara de comércio, mas com empresários luxemburgueses e cabo-verdianos. Poderia ser um braço direito importante para a embaixada, porque, quando recebo as delegações empresariais, se houvesse uma câmara de comércio a funcionar, seria menos trabalho para mim. Essa câmara, pela sua natureza, deveria ter também a vocação de ajudar a organizar essas missões.

Globalmente, como está a cooperação entre os dois países?

Na cooperação as coisas andam bem. Temos um Programa Indicativo de Cooperação, de 2016 a 2020, que está a seguir os seus trâmites normais. Todos os anos temos uma reunião de avaliação a que chamamos comissão de parceria entre os dois governos. Este ano, no dia 19 de junho, vamos ter o 18° encontro.



Vai ser aqui?

Sim. A nossa delegação vai ser chefiada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, e do lado do Luxemburgo pelo ministro da Cooperação, Romain Schneider.

Falando na economia marítima...

Há dias tivemos aqui uma delegação chefiada pelo Secretário de Estado Adjunto para a Economia Marítima, Paulo Veiga. Tivemos ainda vários encontros empresariais na Câmara de Comércio do Luxemburgo para ver como dinamizar essa cooperação económica no domínio do mar. No passado tínhamos alguma dinâmica com o Luxemburgo e agora estamos a retomá-la, até porque a nova estratégia do Governo passa por criar uma zona exclusiva de economia marítima em São Vicente. Na área do ambiente também há empresas luxemburguesas que estão a trabalhar com Cabo Verde, no sentido de reduzir a nossa dependência em relação às energias fósseis. Há muita coisa que está a ser feita com o Luxemburgo e que, com o tempo, vai trazer resultados palpáveis.

Nestes cerca de dois anos e meio de missão no Luxemburgo, já mudou o local da embaixada. E no seu funcionamento, o que mudou?

Quando cheguei havia a questão da morosidade na renovação dos passaportes.

Já está resolvida essa questão?

Depois de vários anos de muito diálogo com os serviços centrais, posso afirmar que, a partir de abril, acabou-se a espera para renovar os passaportes. Qualquer pessoa que fizer um pedido nesta embaixada, no intervalo de 15 dias vai ter o seu passaporte.

