Caritas procura voluntários para vários projetos sociais

Com a crise pandémica da covid-19 no auge da segunda vaga, a entidade de solidariedade social pede voluntários para várias funções em diferentes projetos, no país.

A Caritas do Luxemburgo lançou esta quarta-feira, 9 de dezembro, uma campanha para atrair voluntários para uma série de projetos sociais.

Sob o mote 'We Need You' (em português, 'Precisamos de si'), a organização de solidariedade social, que presta apoio a pessoas em situações de vulnerabilidade económica e social, procura voluntários para realizarem atividades de animação (música, arte, costura, jardinagem, culinária ou trabalhos manuais), que deverão ser em francês ou luxemburguês, no Atelier Thérapeutique d'Ehlerange, que apoia pessoas com problemas médico-psicossociais.

Além disso, a Caritas procura também voluntários para ajudar no centro de acolhimento aos sem-abrigo, no Findel, para servirem refeições e conversarem com as pessoas que procuram o abrigo, bem como voluntários desportivos para supervisionar treinos de fitness com pessoas sem-abrigo.

A entidade de solidariedade social pede ainda voluntários, para várias funções, no âmbito do apoio aos refugiados.

Caritas ajudou 860 pessoas durante a pandemia No total as ajudas financeiras chegaram a 267 mil euros.

O serviço LogIS - 'Habitação para a Inclusão Social' está à procura de pessoas com competências no campo do apoio educacional a crianças do ensino primário e secundário. O objetivo é, sobretudo, ajudar os pais e as crianças, em vários pontos do Luxemburgo, em disciplinas linguísticas, como o francês e o alemão, ou matemática.

"Este é um compromisso regular que pode ajudar uma ou mais crianças a serem bem sucedidas na sua escolaridade, que é a chave para uma integração bem sucedida no Luxemburgo", refere o site da Caritas, onde são detalhados os pedidos e os contactos para quem estiver interessado em voluntariar-se.

Desde junho, a Cáritas luxemburguesa gere uma estrutura temporária, em Liefrange, que acolhe indivíduos e famílias refugiadas particularmente vulneráveis que necessitam de proteção face à crise gerada pela pandemia da covid-19.

A casa, que chegou a ter 27 pessoas de oito famílias diferentes, acolhe atualmente 16, de cinco famílias distintas, uma vez qua algumas já abandonaram a estrutura depois de lhes terem sido encontradas outras possibilidades de habitação.









