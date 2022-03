Desde o início da invasão russa que a Caritas do Luxemburgo está na Moldávia para prestar apoio aos refugiados ucranianos que chegam fugidos da guerra. Ao Contacto, Michael Feit, responsável pela missão, explica como está a ser o trabalho no terreno e quais os maiores desafios.

Sociedade 6 1 8 min.

Guerra na Ucrânia

Caritas Luxemburgo na Moldávia. É preciso dar aos refugiados "uma perspetiva para as próximas semanas ou mesmo meses"

Ana TOMÁS Desde o início da invasão russa que a Caritas do Luxemburgo está na Moldávia para prestar apoio aos refugiados ucranianos que chegam fugidos da guerra. Ao Contacto, Michael Feit, responsável pela missão, explica como está a ser o trabalho no terreno e quais os maiores desafios.

A Caritas Luxemburgo está em missão na Moldávia, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. O objetivo é ajudar os refugiados que chegam àquele pequeno país encravado entre o território ucraniano e a Roménia, mas tal como as fases da guerra que dura há 36 dias vão mudando o conflito, também as etapas do auxílio a quem dele tenta fugir se vão alterando.

Michael Feit, responsável pela área da cooperação internacional da Caritas luxemburguesa acompanha esta missão na Moldávia desde fevereiro e está de novo no terreno depois de um breve regresso ao Grão-Ducado. A fuga em massa e o caos das primeiras semanas contrastam com uma fase de relativa acalmia que se vive agora, mas que pode voltar a mudar a qualquer momento.

Guerra na Ucrânia domina petições públicas no Luxemburgo Uma das petições reivindica uma licença especial humanitária remunerada a fim de acolher os refugiados. Atualmente, cerca de quatro mil exilados ucranianos chegaram ao país, sendo que há uma grande oferta de acolhimento nas famílias.

Ao Contacto, a partir da Moldávia, Feit regista as diferenças entre o que encontrou da primeira vez, logo após a invasão russa, e a situação agora. "Quando chegámos da primeira vez foi dois dias depois da guerra ter começado e havia uma grande massa de refugiados na fronteira, viam-se filas de carros de quilómetros e quilómetros, com milhares de pessoas a atravessar as fronteiras, em autocarros, a serem ajudadas com artigos básicos de alimentação e higiene e depois a prosseguirem para a União Europeia. Portanto, houve uma fuga massiva de pessoas que está muito, muito mais calma agora".

Na realidade, explica o responsável pela missão da Caritas luxemburguesa, começa agora a notar-se algumas vezes uma inversão do fluxo de pessoas, da Moldávia para a Ucrânia. No passado domingo, 27 de março, em Palanca, na fronteira entre os dois países, Michael e a sua equipa viram mais ucranianos a "regressar" ao seu país do que a entrar, sobretudo comparativamente à situação observada nos dias logo após à invasão russa.

"Havia uma fila para regressar e o surpreendente é que a grande parte que ia regressar eram homens". Sobre as razões desse regresso aponta o facto de vários deles voltarem para se juntar à linha da frente de combate ucraniana, mas também porque muitos dos que vão chegando à Moldávia vêm de Odessa, cidade no sul da Ucrânia que se tem preparado para a guerra mas que ainda não foi atingida pela ofensiva russa.

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 385.222 pessoas entraram na Moldávia até 28 de março, vindas da guerra.



Há quem prefira ficar, mas também há quem volte

Considerando a situação ainda pacífica da cidade de origem e o número muito elevado de refugiados no pequeno país fronteiriço que tem pouco mais de dois milhões e meio de habitantes, há quem também prefira esperar pelo desenrolar dos acontecimentos no sítio onde vive, mesmo com a guerra à porta.

"Há um segundo grupo de pessoas que nos diz que as condições para viverem na Moldávia, em certos centros de refugiados, são tão más, que não querem ficar mais aqui e preferem regressar e ficar nos seus próprios apartamentos. E há também quem já não tenha muito dinheiro e que use o que ainda tem para voltar agora antes que o gaste todo", explica ao Contacto, acrescentando que existe ainda um pequeno grupo que vai durante alguns dias para ver como está a situação na zona onde reside, para ver "as suas casas, para limpar os seus jardins".

Casos que, sublinha, "revelam alguma normalidade em locais que de momento não estão tão afetados" pelo conflito. No entanto, lembra que "isto só é válido para a zona Odessa. Para quem vem das áreas do leste do país, não vimos ninguém a regressar".

O plano da UE para lidar com maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Criado mecanismo de Proteção Temporária e um índex para avaliar a distribuição pelos países. A Comissão prometeu reunir mais fundos, além dos atuais 17 mil milhões, e disse estar atenta ao tráfico de pessoas.

Outra das mudanças ocorridas desde que a guerra começou, há 36 dias, tem a ver com o apoio aos refugiados que, segundo Michael Feit, está "muito mais organizado" do que nas primeiras semanas, desde a fronteira, onde os bens de primeira necessidade são suficientes para ajudar quem chega, à fase de transição, como os centros de acolhimento que, embora não tenham todos as mesmas condições, estão também "muito melhor organizados", sinaliza.

Um dos maiores desafios desta fase, refere o responsável, prende-se com os locais de acolhimento para os refugiados que estão a ficar cheios, o que faz com que as pessoas que chegam "tenham de ir para aldeias", afastadas dos principais centros, tornando mais difícil manter o contacto com os outros grupos na mesma situação.

Apoio direto e a outros centros

A Carita Luxemburgo apoia 128 locais de ajuda a quem chega à Moldávia, tanto diretamente, no centro próprio que gere, como auxiliando outros centros, aos quais providencia condições básicas de cuidados de higiene e alimentares, onde se incluem refeições quentes. Tal como acontece nos outros países que estão a receber pessoas da Ucrânia estas são maioritariamente mulheres e crianças. "Diria, do meu ponto de vista subjetivo, que 90% dos refugiados ucranianos que chegam são mulheres, mães jovens, com crianças pequenas e há também algumas pessoas idosas", caracteriza o responsável.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

6 Foto: Caritas Luxemburgo

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Caritas Luxemburgo Foto: Caritas Luxemburgo Foto: Caritas Luxemburgo Foto: Caritas Luxemburgo Foto: Caritas Luxemburgo Foto: Caritas Luxemburgo

Enquanto outras Caritas têm trabalho noutros países de acolhimento, como a Polónia, para onde segue a grande maioria dos refugiados da Ucrânia, a do Luxemburgo "está focada na Moldávia, porque é uma Caritas mais pequena", explica Michael Feit, ressalvando que apesar disso apoia financeiramente outras organizações que atuam na Roménia ou mesmo na própria Ucrânia.

"Enquanto o Governo é tão lento, vemos as pessoas no Luxemburgo a juntar-se para ajudar os refugiados" Mais de quatro mil ucranianos já chegaram ao Luxemburgo. A maior parte está em casas de famílias de acolhimento, através de iniciativas civis e de organizações como a LUkraine, que criticam a falta de comunicação com o Governo e a demora dos apoios.

Além de fornecer bens de primeira necessidade, a missão da instituição luxemburguesa é dar aos ucranianos que fogem da guerra a "garantia de segurança". "Quando ajudamos estas pessoas, mulheres, é extremamente importante garantir a sua segurança para que depois haja uma certa independência. É tentar que sejam tanto quanto possível autossustentáveis nas instalações onde estão. Isto é, que sejam elas próprias a cozinharem, a manter a limpeza dos espaços e cuidarem de si próprias, terem acesso à informação e a darem continuidade à formação educativa." O objetivo, diz Michael Feit é tentar "tornar as suas vidas tão normais quando possível, porque elas querem ser tratadas como qualquer outra pessoa e é isso que tentamos fazer."

Para isso, o trabalho da Caritas é feito em articulação com as estruturas governamentais da Moldávia e, sobretudo, com ONGs locais e entidades religiosas. "Toda a gente que está motivada e tem os mesmos valores está a avançar no mesmo sentido", sublinha.

O alerta contra o tráfico de refugiados

A tarefa da organização luxemburguesa está orientada para o território onde está a sua missão. Os refugiados que queiram seguir para outros países, incluindo o Grão-Ducado, terão de o fazer através de outras instituições, nomeadamente públicas, que fazem essa articulação. "Não interferimos nesse processo", garante o responsável da Caritas, organização que é um dos parceiros do governo luxemburguês na sensibilização dos refugiados que chegam ao Grão-Ducado para o risco do tráfico e exploração.

Amnistia Internacional está averiguar tráfico de seres humanos entre refugiados ucranianos A organismo apela aos voluntários que estão a deslocar-se até aos países que fazem fronteira com a Ucrânia para ir buscar refugiados para o fazerem sempre em conjunto com as organizações que estão no terreno.

Nos países fronteiriços à Ucrânia, que têm acolhido quem foge da guerra, as organizações internacionais têm alertado para a atuação de redes organizadas que, sobretudo no início do conflito, abordaram e traficaram mulheres e crianças. Embora não tenha presenciado, nem tenha, pessoalmente, conhecimento de nenhuma situação desse género desde que está nesta missão na Moldávia, Michael Feit reconhece que se fala desses casos.

"Não tenho nenhuma prova de que tenham acontecidos casos desses aqui, mas é possível, porque no início do conflito havia imensos carros a irem à fronteira simplesmente buscar refugiados a quem diziam que levariam para a Europa e isso é extremamente perigoso. Desde há cerca de duas semanas que não é permitido fazer isso, a polícia não permite que se vá buscar assim os refugiados", conta.

Ainda assim, afirma que a sensibilização do governo moldavo para este tipo de situações e de outras formas de violência que visam sobretudo mulheres "não é assim tão grande" e dá o exemplo de um acampamento de refugiados em que se discutiu a possibilidade de haver agentes policiais do sexo feminino, porque a segurança é apenas feita por elementos do sexo masculino. Além disso, lembra que embora não tenha conhecimento de casos de tráfico entre refugiados, a Moldávia "foi sempre um país muito afetado pelo tráfico humano".

No âmbito do seu trabalho no terreno, a Caritas tenta garantir a segurança de quem acolhe também a esse nível. "Quando alguém sai do nosso centro de refugiados tentamos saber com quem vai e para onde vai, para que ninguém saia com alguém desconhecido que nós não saibamos", exemplifica, acrescentando que "a sensibilização dos refugiados para estas situações é elevada", pelo próprio trabalho de alerta feito na fronteira, por outras organizações. "Daqueles que nos chegaram ninguém correu o risco de ser traficado", frisa.

A Caritas Luxemburgo está a realizar uma campanha de fundos para apoiar o seu trabalho no terreno na Moldávia. Nesta fase, o que faz mais falta é a ajuda financeira, uma vez que, refere Michael Feit, as necessidades básicas estão asseguradas. O que falta agora é dar "uma perspetiva a estas pessoas para as próximas semanas ou mesmo meses".

"O que estamos a tentar fazer agora é trabalhar para tentar encontrar apartamentos onde os refugiados, que não tenham dinheiro suficiente, possam ter a sua própria vida, para que as crianças possam ir à escola, para que as mães possam começar a trabalhar e a ganhar o seu próprio dinheiro e não ficarem fechadas como numa prisão, mesmo que estejam instaladas num bom hotel. Para terem uma vida com dignidade."

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.