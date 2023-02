Organização já presta ajuda no terreno há mais de uma década, mas no âmbito do conflito sírio.

Sismo

Caritas Luxemburgo apela a donativos para vítimas do sismo na Turquia e Síria

Diana ALVES Organização já presta ajuda no terreno há mais de uma década, mas no âmbito do conflito sírio.

A par com organizações não-governamentais de todo mundo, a Caritas Luxemburgo lançou um apelo a donativos para apoiar as vítimas do sismo que sacudiu a Turquia e a Síria na madrugada de segunda-feira.

O terramoto fez até à data mais de 5.000 mortos e milhares de feridos. Em comunicado, a secção nacional da Caritas lembra que o abalo de terra de magnitude 7,8 na escala de Richter afetou a Turquia e o norte da Síria, onde a organização trabalha há uma década no âmbito do conflito sírio.

Sismo. Ex-jogador do FC Porto foi resgatado com vida dos escombros Christian Atsu foi encontrado com vida, com ferimentos num pé e perna, e com dificuldades respiratórias.

A situação já difícil na região poderá agora agravar-se, o que leva a ONG a lançar um apelo à solidariedade da população.

Entre a Caritas Luxemburgo já desbloqueou 50.000 euros para ajudar a financiar as primeiras necessidades, desde comida a medicamentos ou cobertores.

As pessoas interessadas em contribuir podem fazê-lo por transferência bancária, indicando a referência 'tremblement de terre'.

Número de conta: CCPL IBAN: LU34 1111 0000 2020 000.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.