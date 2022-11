Há falta, sobretudo, de peças de vestuário para pessoas do sexo masculino.

Pobreza

Caritas e Cruz Vermelha pedem roupa de inverno para pessoas carenciadas

Henrique DE BURGO Há falta, sobretudo, de peças de vestuário para pessoas do sexo masculino.

A Caritas e a Cruz Vermelha luxemburguesa apelam à solidariedade das pessoas para compensar a falta de vestuário dos seus beneficiários mais carenciados.



Sem-abrigo da capital poderão ficar sem instalações a partir do verão Atual centro na capital vai encerrar para obras. Cerca de 45 sem-abrigo que recorrem diariamente a estas instalações.

Os dois organismos referem em comunicado que precisam sobretudo de roupa para pessoas do sexo masculino, limpas e em bom estado, que podem ser entregues no Centro Nacional de Recolha e Triagem, em Livange, ou nos diversos pontos de recolha do país, que podem ser consultados na internet (https://www.croix-rouge.lu/fr/service/les-vestiaires/ e https://www.caritas.lu/dons-materiels).

As peças de vestuário mais necessárias são casacos quentes de inverno e roupas masculinas, como camisolas quentes, luvas, sapatilhas e todo o tipo de calçado para homens, de tamanhos pequenos e médios.

