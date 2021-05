Várias companhias aéreas já tomaram a mesma decisão.

Cargolux deixa de voar no espaço aéreo bielorrusso. Luxair não sobrevoava zona

Susy MARTINS Várias companhias aéreas já tomaram a mesma decisão.

Depois das sanções da União Europeia, em resposta à aterragem forçada de um avião da Ryanair pela Bielorrússia no domingo passado para deter um jornalista e opositor ao regime, a lista de companhias aéreas que se recusam a sobrevoar o país está a aumentar por toda a Europa.

A Luxair confirmou à Rádio Latina que mesmo antes do incidente os voos da companhia não sobrevoavam a Bielorrússia, pelo que a empresa não teve de alterar as rotas. Já no caso da Cargolux, a companhia nacional de transporte aéreo de mercadorias decidiu não sobrevoar o país, em linha com as recomendações da União Europeia.

Depois das sanções da União Europeia, vários países europeus e companhias aéreas anunciaram o encerramento do espaço aéreo à Bielorrússia bem como a recusa em voar sobre o país. Entre as companhias aéreas que deixaram de sobrevoar a Bielorrússia encontram-se a AirFrance, Lufthansa e KLM. Cerca de 2.000 aviões comerciais utilizam o espaço aéreo bielorrusso todas as semanas, referiu o Eurocontrol recentemente.

Segundo o primeiro-ministro, Xavier Bettel, a Cargolux tomou a iniciativa por vontade própria e não a pedido do Governo. Mas para o primeiro-ministro, um país como a Bielorrússia que não respeita as regras internacionais aéreas pode ser considerado pouco seguro para a aviação, reconfortando a Cargolux na sua decisão. Uma tomada de posição que tinha sido antes partilhada num comunicado do Executivo sobre o assunto.

Luxemburgo condena "fortemente" ato da Bielorrússia Um caça bielorrusso interceptou no domingo um avião de passageiros da Ryanair com um jornalista opositor ao regime de Lukashenko. Avião foi forçado a aterrar em Minsk e jornalista foi detido.

No fim de semana passado, Roman Protassevich, um jornalista de 26 anos da oposição, e a namorada encontravam-se num voo da Ryanair de Atenas para Vilnius quando o avião foi forçado a aterrar em Minsk pelas autoridades bielorrussas para deter o casal.

O incidente gerou duras críticas da comunidade internacional e União Europeia.

(Susy Martins, jornalista da Rádio Latina)

