Cardiologistas de Ettelbruck confirmam saída

Diana ALVES Deixaram de estar reunidas as condições para assegurar um serviço de qualidade no Centro Hospitalar do Norte, dizem estes especialistas.

Depois da imprensa e da Associação de Médicos e Médicos Dentistas (AMMD), agora é a vez de grupo de cardiologistas do Centro Hospitalar do Norte (ChdN) confirmar a demissão em bloco, que deixará a instituição sem especialistas deste tipo.

Numa nota enviada às redações, o grupo confirma a decisão com efeito a 1 de janeiro de 2023. O grupo de seis médicos explica que a decisão foi tomada, após uma longa reflexão e depois da saída de dois cardiologistas.

Face a uma "constelação reduzida", os profissionais entenderam que deixaram de estar reunidas as condições para assegurar um serviço de qualidade no seio daquele estabelecimento hospitalar, situado em Ettelbruck.

O grupo refere ainda que, apesar de deixarem de fazer parte do hospital, estão dispostos a continuar a colaborar com o Centro Hospitalar do Norte para o bem dos pacientes, mas enquanto parceiros.

A situação no ChdN vem mais uma vez confirmar a falta de médicos no país, e particularmente no norte que tem sido mais afetado.



