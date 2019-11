"Este não sou eu. Quem quer que seja, por favor, pare de confundir as pessoas", alertou o arcebispo sobre o perfil "cardinaljean2".

Cardeal Hollerich denuncia conta falsa no Instagram em seu nome

Paula SANTOS FERREIRA

O cardeal Jean-Claude Hollerich viu o seu nome ser "roubado" por um internauta que criou um perfil falso na rede social Instagram, como se do próprio cardeal se tratasse.



A conta "Cardinaljean2" foi criada como a "conta oficial de sua Eminência Mons. Jean-Claude Hollerich SJ, Arcebispo e Presidente ComeceEu".

A foto do perfil era a do próprio Arcebispo do Luxemburgo a ser investido cardeal pelo Papa Francisco.

Este perfil no Instagram era privado. À altura da sua denúncia tinha já 138 seguidores.

O alerta para a conta falsa foi dado pelo próprio Cardeal Jean-Claude Hollerich na sua página do Instagram e no perfil do Twitter.

O Arcebispo do Luxemburgo publicou uma imagem deste perfil desmascarando a sua falsa identidade. "Este não sou eu. Quem quer que seja, por favor, pare de confundir as pessoas. Obrigado", escreveu o Cardeal Hollerich.

Entre os vários comentários houve um internauta a aconselhar: "Eminência, denuncie este perfil" às autoridades.

Logo após a denúncia do verdadeiro Jean-Claude Hollerich, o autor do falso perfil fechou a conta. Fonte da igreja confirmou ao Contacto que houve uma "conta falsa em nome do Cardeal" nesta rede social.

Jean-Claude Hollerich chegou tarde às redes sociais. O seu perfil no Instagram foi inaugurado por si, em final de setembro último, onde vai publicando alguns momentos que considera especiais. Atualmente, tem 16 publicações e 714 seguidores. Já no Twitter, Jean-Claude Hollerich é mais ativo.