Capital rejeita cabines de proteção para motoristas

Capital rejeita cabines de proteção para motoristas

A instalação de cabines de proteção para motoristas está em curso nas linhas de autocarros da rede RGTR, mas a Cidade do Luxemburgo continua a opor-se veementemente à implantação desta medida nos seus autocarros.

Em outubro, o município tinha explicado ao Virgule que não estava a planear instalar tal sistema e que preferia "favorecer o contacto direto entre motoristas e passageiros, a fim de assegurar um serviço otimizado ao cliente, especialmente porque os ataques aos motoristas são muito raros".

Esta recusa está agora por escrito no concurso para a exploração do serviço de autocarros da Cidade do Luxemburgo (AVL), que termina a 1 de março de 2023: "É estritamente proibido equipar o compartimento do condutor com uma porta de cabine que tenha uma janela de separação (ou qualquer outra instalação do tipo janela-porta)".

Governo tem sete milhões de euros para cabines de proteção de motoristas Estes equipamentos têm o objetivo de proteger os motoristas de ataques. Um quarto dos autocarros regionais RGTR já tem um dispositivo deste tipo.

Porquê esta recusa categórica?

"A agressividade não é a mesma nas linhas AVL e no resto da rede. Circulamos numa zona urbana onde há mais paragens do que noutras partes do país. Portanto, há mais entra e sai e os motoristas têm um botão de emergência", diz Patrick Goldschmidt (DP), o vereador da capital responsável pela Mobilidade.

O político liberal afirmou ter falado com condutores de autocarros que se opõem à instalação de uma cabine. "Estas cabines de vidro podem constituir um problema para os condutores devido aos reflexos do trânsito. Esta instalação dá potencialmente uma má imagem, de que estamos a proteger os motoristas e não os passageiros", argumenta.

Por seu turno, Lydie Polfer (DP) assinala que os autocarros estão equipados com câmaras de videovigilância. "Isso tem um efeito dissuasor sobre a criminalidade", justifica a burgomestre. No entanto, reconhece que "problemas de agressão, particularmente de agressão verbal" existem em "certos bairros". "As linhas que constituem um problema são em particular as que passam perto de estruturas que acolhem pessoas em situações difíceis", indica Lydie Polfer, aludindo à estrutura Abrigado.

Menos agressões físicas

Em 2022, foram registados nove ataques em autocarros na capital. Uma tendência decrescente em comparação com os últimos anos, de acordo com a autarquia da capital "O risco de sofrer uma agressão física é, em princípio, muito baixo, uma em cada 600.000 viagens efetuadas."

Embora a Cidade do Luxemburgo se recuse a criar cabines de autocarro, o município afirma ter posto em prática "um plano de ação específico" para reduzir ao mínimo o risco de ataques os motoristas.

O plano de ação da capital: - Cooperação estreita entre os departamentos do serviço AVL e as unidades policiais; - Presença dos inspetores do município no terreno com verificações regulares das linhas; - Formação de motoristas em gestão de conflitos; - Sensibilização dos condutores para situações críticas (por exemplo, elevado risco de agressão se um cliente estiver embriagado); - Contacto direto através de um sistema telemático entre o condutor e o centro de controlo do serviço AVL; - Instalação de um botão de emergência em todos os autocarros da Cidade do Luxemburgo e equipamento de todos os autocarros com um sistema de videovigilância; - Implementação de um sistema de relatórios entre as operações no terreno e a gestão destes serviços.

