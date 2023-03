Vão assistir à partida o Grão-Duque Henri, o Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa e os primeiros-ministros António Costa e Xavier Bettel.

Cidade do Luxemburgo

Capital reforça autocarros para o jogo Luxemburgo-Portugal no domingo

Henrique DE BURGO Vão assistir à partida o Grão-Duque Henri, o Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa e os primeiros-ministros António Costa e Xavier Bettel.

A autarquia da capital vai reforçar o serviço de autocarros de e para o estádio nacional, em Kockelscheuer, tendo em conta a afluência de mais passageiros que vão assistir ao jogo de futebol entre Luxemburgo e Portugal.

A partida no "Stade de Luxembourg" faz parte do calendário do grupo J de qualificação para o Europeu de 2024 e vai ter casa cheia, cerca de 10 mil pessoas, incluindo o Grão-Duque Henri, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e os primeiros-ministros António Costa e Xavier Bettel.

Para este jogo, a comuna da Cidade do Luxemburgo vai aumentar o número de viagens até ao estádio, entre as 18h e as 20h45, a partir de vários pontos.

Da estação central (bairro da Gare), a linha n° 39 terá autocarros com trajeto direto a cada cinco minutos e a linha 18 terá a cada 15 minutos. Haverá também autocarros a cada cinco minutos a partir do P+R de Kockelscheuer e do P+R Lux-Sud (entre Howald e Cloch d'Or).

Depois do jogo, entre as 22h30 e as 23h30, os autocarros vão continuar a circular com maior cadência para transportar o público no regresso aos pontos de partida.



