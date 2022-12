Segundo a burgomestre, as autoridades policiais não estão a aplicar a lei e não retiram as pessoas sem situação de sem-abrigo das entradas das casas e edifícios.

Capital quer que polícia retire pessoas sem-abrigo das entradas dos prédios

“Ninguém precisa de dormir na rua.” Palavras proferidas pela burgomestre da cidade do Luxemburgo, Lydie Polfer, durante uma conferência de imprensa. A autarca especificou que o país oferece às pessoas em situação de sem-abrigo diferentes estruturas onde podem passar a noite. No entanto, nem todos aproveitam essas ofertas.

Devido às temperaturas baixas, serão muitas as pessoas sem-abrigo a ocupar as entradas de prédios. Por isso Lydie Polfer agendou uma reunião com o ministro da Segurança Interna, Henri Kox. O que a líder autárquica pede é que a lei votada no verão, que proíbe a pernoita em entradas de prédios, seja realmente aplicada.

A capital quer também discutir com o Ministério da Saúde a possibilidade de criar locais específicos para pessoas sem domicílio fixo e com problemas de saúde mental.



