A Hoplr, lançada em 2014 na Bélgica, vai agora ser instalada no Grão-Ducado.

Capital lança aplicação para vizinhos comunicarem entre si

Quantas vezes já desejou conhecer melhor os seus vizinhos para poder pedir emprestada uma chave de fendas, encontrar uma ama de última hora, obter uma recomendação para um bom canalizador, ou apenas para ter uma conversa?

As pessoas que vivem na capital luxemburguesa poderão agora comunicar umas com as outras através de uma aplicação encomendada pela comuna da Cidade do Luxemburgo à empresa tecnológica belga Hoplr.

A aplicação é de uso livre e os residentes só têm de inserir a sua morada no sistema para poderem comunicar com residentes do mesmo bairro. Os utilizadores podem utilizá-la para conhecer os seus vizinhos, emprestar artigos, partilhar recomendações ou informar as pessoas sobre eventos locais ou trânsito na área.

Sessão de informação marcada para 4 de outubro

A Hoplr, criada em 2014, recebeu a maior parte do seu capital do fundo de investimento QuaeroQ CVBA e do banco belga, Belfius, afirma o seu site.

A comuna da capital irá realizar uma sessão de informação no dia 4 de outubro às 19h no Tramsschapp, em Limpertsberg, para informar os residentes que vivem em todos os bairros da capital sobre a aplicação.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição inglesa do Luxemburger Wort.)

