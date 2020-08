A autarquia da cidade do Luxemburgo já divulgou as medidas excecionais que vão estar em vigor durante a edição 2020 da Braderie, marcada para o próximo dia 31 de agosto.

Capital. Braderie sem bebidas alcoólicas e com máscara obrigatória

Diana ALVES A autarquia da cidade do Luxemburgo já divulgou as medidas excecionais que vão estar em vigor durante a edição 2020 da Braderie, marcada para o próximo dia 31 de agosto.

Este ano, o maior mercado de rua do país não terá à venda bebidas alcoólicas e o uso de máscara será obrigatório, quer para os visitantes quer para os empregados dos estabelecimentos comerciais participantes. A comuna acrescenta que cabe aos comerciantes "assegurar o respeito das medidas sanitárias nos seus estabelecimentos". A 91.ª edição da Braderie acontece entre as 09:00 e as 19:00 do dia 31 de agosto.

Numa nota divulgada à comunicação social, a autarquia informa que excecionalmente apenas os comércios da cidade do Luxemburgo poderão montar os tradicionais stands que todos os anos se multiplicam nas principais artérias da cidade. Além disso, os stands de catering não serão autorizados nas ruas comerciais.

Quanto à circulação no centro da cidade no dia do evento, a rua Origer e parte da Avenida da Liberdade (entre a Place de Paris e a Place da Gare) estarão fechadas ao trânsito.

O principal evento comercial do país junta todos os anos centenas de stands em vários pontos da capital, onde os comerciantes vendem os seus artigos e produtos a preços mais baixos.

