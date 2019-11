As recentes alterações no Ban de Gasperich e a abertura da Fnac no centro da capital provocaram numerosos engarrafamentos nos últimos dias.

Caos no trânsito volta à cidade do Luxemburgo

As recentes alterações no Ban de Gasperich e a abertura da Fnac no centro da capital provocaram numerosos engarrafamentos no fim de semana e na segunda-feira passada durante a hora de ponta. De acordo com as autoridades, espera-se um regresso à normalidade "nos próximos dias", refere a edição francesa do Luxemburger Wort.

Depois das mudanças nos horários dos autocarros que perturbaram a zona da Gare no princípio de novembro, os automobilistas deparam-se agora com dois novos problemas. Quando se previa que a abertura da ponte sobre a A6 na segunda-feira fosse facilitar o tráfego na capital, o encerramento da rotunda de Kockelscheuer provocou o efeito contrário.

Ainda são possíveis mais perturbações no trânsito uma vez que há trabalhos pelo menos até ao dia 16 deste mês. A estrada de Esch continua bloqueada entre a rotunda de Kockelscheuer e a interseção com a rua Guillaume Kroll, enquanto a rue Jean Piret-boulevard Raiffeisen deve passar a ser de sentido único.

O elevado tráfego aconteceu dois dias depois da abertura da Fnac no fim-de-semana com centenas de clientes a ter de esperar mais de uma hora no parque de estacionamento para sair em Royal-Hamilius.

