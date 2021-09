Entre os vários crimes de que foi acusado e considerado culpado está o de abuso sexual de raparigas menores de idade. A sentença será conhecida em maio de 2022 e o cantor de 54 anos arrisca uma pena de prisão perpétua.

Cantor R. Kelly declarado culpado por crimes sexuais

Ana TOMÁS Entre os vários crimes de que foi acusado e considerado culpado está o de abuso sexual de raparigas menores de idade. A sentença será conhecida em maio de 2022 e o cantor de 54 anos arrisca uma pena de prisão perpétua.

O cantor norte-americano R. Kelly foi condenado, esta segunda-feira, num tribunal de Nova Iorque, de vários crimes sexuais, incluindo o "tráfico sexual".

A estrela de R&B, conhecida pelo seu sucesso mundial 'I Believe I Can Fly', foi considerada culpada de dirigir um "esquema" durante anos para explorar sexualmente jovens, incluindo raparigas menores de idade.

Durante o julgamento, que se prolongou por seis semanas e cujas primeiras audiências do processo recuam a maio de 2019, nove mulheres e dois homens depuseram e testemunharam que R. Kelly os tinha abusado sexualmente, descrevendo violações, consumo forçado de drogas, prisão e pornografia infantil, refere a AFP.

Entre as acusações que pendiam sobre R.Kelly estavam também as de extorsão, exploração sexual de uma menor, rapto, suborno e trabalhos forçados, durante mais de 20 anos, entre 1994 e 2018.

O artista, de 54 anos, é acusado de ter perpetrado os crimes de que é acusado com impunidade e aproveitando-se da notoriedade que gozava na altura.



O "esquema" que R. Kelly terá criado para atrair mulheres muito jovens e as agredir sexualmente, terá tido a cumplicidade da sua comitiva, funcionando como uma espécie de negócio mafioso, de acordo com a acusação. "Ele não é um génio. Ele é um criminoso, um predador", afirmou a procuradora-adjunta Nadia Shihata nas alegações finais, na semana passada.

Segundo a acusação, as vítimas eram atraídas com promessas de que o artista as poderia ajudar nas suas carreiras musicais, mas em vez disso, acabavam por ser "doutrinadas" por R. Kelly, de acordo com os procuradores de Brooklyn, forçadas a manter relações sexuais com o cantor e mantidas numa teia de abusos através de "medidas coercivas".



Sentença só será conhecida em maio de 2022

No julgamento, descreve a AFP, R. Kelly não demonstrou qualquer emoção particular quando o júri, composto por cinco mulheres e sete homens, o declarou culpado, tendo permanecido em silêncio.

Um dos advogados de defesa do artista, Deveraux Cannick, declarou à imprensa estar "desapontado com o veredicto" de um júri de cinco mulheres e sete homens, que pondera avançar com um recurso. O artista negou sempre os factos e que estava acusado.

Apesar da declaração de culpado de vários crimes sexuais, a sentença que será atribuída a R. Kelly, como acontece frequentemente nos processos penais dos EUA, será conhecida meses mais tarde. Neste caso a 4 de maio de 2022. R. Kelly, que se encontra detido, arrisca uma sentença de prisão perpétua.

Um julgamento de referência para o movimento #MeToo

O escândalo dos crimes e abusos sexuais de menores que envolvem o cantor rebentou no início de 2019.

Várias figuras da área da música e do cinema vieram a público condenar o cantor, como foi o caso de Lady Gaga, que, na altura, anunciou que iria retirar das plataformas de venda e streaming de música a canção “Do What U Want (With My Body)”, que gravou com R. Kelly em 2013. O tema, que refletia um “momento obscuro” da vida da própria Lady Gaga, também ela abusada sexualmente, no passado, por um produtor musical, acabava por ter ressonância nas acusações feitas contra a R. Kelly.

No entanto, a condenação pública mais forte foi a da filha mais velha do cantor. Joann Kelly (também conhecida por Buku Abi) escreveu, em janeiro de 2019, um longo texto nas suas redes sociais sobre o pai, com quem não falava há vários anos, e as acusações de que este era alvo.

Nesse texto, partilhado na sua conta de Instagram e repartilhado por várias figuras públicas, Joann Kelly apelidava o pai de "monstro" e solidariza-se com as alegadas vítimas e respetivas famílias, falando da sua própria experiência familiar, marcada pela violência doméstica.

“O monstro com o qual me estão a confrontar é o meu pai. Estou bem consciente de quem e do que ele é. Cresci na sua casa”, afirmava no texto.

O julgamento de R.Kelly é considerado um passo importante no movimento #MeToo, uma vez que esta é a primeira vez que a maioria dos queixosos são mulheres negras e que acusam um artista negro. O caso tornou-se também mediático com o documentário "Surviving R. Kelly" que retrata os abusos alegadamente cometidos pelo cantor.

O cantor John Legend foi uma das figuras da indústria musical que aceitou participar para denunciar os crimes do colega de profissão. "Acredito nestas mulheres e estou-me a borrifar para a proteção de um violador de crianças em série", disse Legend.

