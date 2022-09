Durante o julgamento, foram mostradas imagens de vídeo de Kelly a abusar sexualmente de raparigas jovens, uma delas com menos de 15 anos.

Sociedade 1 2 min.

Justiça

Cantor R. Kelly condenado por pornografia infantil

AFP Durante o julgamento, foram mostradas imagens de vídeo de Kelly a abusar sexualmente de raparigas jovens, uma delas com menos de 15 anos.

O cantor de R&B R. Kelly, que foi condenado a 30 anos de prisão em junho por crimes sexuais contra mulheres (algumas adolescentes) foi condenado por pornografia infantil, nesta quarta-feira, em Chicago, por produção de pornografia infantil e violação de menores.

Durante o julgamento, foram mostradas imagens de vídeo de Kelly a abusar sexualmente de raparigas jovens, uma delas com menos de 15 anos. O júri de 12 pessoas levou cerca de 11 horas para chegar ao veredito. A pena, a ser fixada mais tarde, pode variar "de dez a 90 anos de prisão", disse o Ministério Público em comunicado.

Cantor R. Kelly declarado culpado por crimes sexuais Entre os vários crimes de que foi acusado e considerado culpado está o de abuso sexual de raparigas menores de idade. A sentença será conhecida em maio de 2022 e o cantor de 54 anos arrisca uma pena de prisão perpétua.

O veredito "responsabiliza Robert Kelly pelo abuso sexual de uma rapariga de 14 anos", disse o procurador John Lausch. "O sofrimento infligido por Kelly às suas vítimas é imenso", acrescentou, elogiando a "força, determinação e coragem" daqueles que prestaram depoimento.

Acusações foram silenciadas durante anos

O artista já tinha sido condenado a 30 anos de prisão por liderar um "sistema" de exploração sexual de jovens, incluindo adolescentes. Esse julgamento foi considerado um marco importante no movimento #MeToo: foi a primeira vez que a maioria das queixosas eram mulheres negras que acusaram um artista negro.

Durante décadas, o sucesso de Kelly tinha sido manchado por persistentes rumores de violência sexual. Há muito que tinha conseguido silenciá-los com acordos financeiros que incluíam cláusulas de confidencialidade.

No entanto, em 2017, duas mulheres, Kenyette Barnes e Oronike Odeleye, pediram um boicote às suas canções, partilhando a hashtag #MuteR.Kelly. Em janeiro de 2019, a série documental "Surviving R. Kelly" foi o ponto de partida para a acusação formal. Várias vítimas descreveram o cantor como manipulador, violento e obcecado por raparigas muito jovens.

Durante o julgamento em Nova Iorque, as vítimas descreveram as táticas utilizadas pelo cantor para atrair mulheres muito jovens usando o seu estatuto de celebridade, e com a cumplicidade da comitiva. Muitas delas tinham conhecido a estrela em concertos e ele dizia que ia impulsionar as suas carreiras musicais.

Em vez disso, eram forçadas a ter sexo e mantidas num "sistema" por "medidas coercivas", de acordo com a acusação. O cantor tinha subido ao topo da indústria musical apesar de uma vida pessoal tumultuosa, incluindo um casamento - mais tarde anulado - com a sua protegida durante 15 anos, a cantora Aaliyah.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.