Com 41 anos, o cantor tece um ataque cardíaco em pleno concerto.

Música

Cantor haitiano Mikaben morre no palco em Paris

AFP Com 41 anos, o cantor tece um ataque cardíaco em pleno concerto.

O cantor haitiano Michael Benjamin, conhecido pelo seu nome artístico Mikaben, morreu no sábado à noite durante um concerto na Accor Arena em Paris, vítima de um ataque cardíaco aos 41 anos de idade.

Mikaben, que actuava com a banda haitiana Carimi, "morreu após um colapso no palco e apesar da intervenção dos serviços de emergência", disse a equipa da Accor Arena no Twitter.

O concerto foi interrompido e o local foi então evacuado, de acordo com várias testemunhas. De acordo com vídeos publicados em redes sociais, o cantor desmaiou subitamente quando saiu do palco no meio de uma canção. Tinha sido convidado pelo grupo Carimi, formado nos anos 2000, para um concerto único em França.

"É uma grande referência da música haitiana que acabou de falecer. O país e a juventude haitiana perderam uma bela alma", tweetou o primeiro-ministro haitiano Ariel Henry no domingo.

Nascido em Port-au-Prince em 1981 e filho do cantor Lionel Benjamin, Mikaben era cantor, compositor e produtor. Tinha interpretado várias canções de sucesso com o grupo Carimi, incluindo "Baby I Missed You" e "Fanm sa Move".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.