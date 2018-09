Mais de dois terços dos habitantes do cantão suíço de São Galo (Sankt Gallen) votou hoje, em referendo, a favor da "proibição da burca" em espaços públicos.

Cantão suíço aprova proibição de burca em espaços públicos

No cantão de São Galo, no nordeste do país quase 67% dos eleitores aprovaram o texto sobre a burca que já tinha sido adotado pelo parlamento regional. No entanto, os Verdes e a Juventude Socialista tinham bloqueado a aplicação da proibição com o pedido do referendo.



A proibição desta peça de vestuário islâmico já está em vigor desde 2016 no cantão vizinho de Ticino. Todos os eleitores da Suíça serão levados a pronunciar-se sobre esta questão, provavelmente no próximo ano, a nível nacional.

