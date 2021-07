É mais um pequeno passo na luta contra o cancro. Desta vez, um capacete magnético conseguiu reduzir um tumor maligno com um dispositivo que poderá ser operado de forma fácil a partir de casa.

Cancro

Terapia com capacete magnético reduziu tumor maligno no cérebro

É mais um pequeno passo na luta contra o cancro. Desta vez, um capacete magnético conseguiu reduzir um tumor maligno com um dispositivo que poderá ser operado de forma fácil a partir de casa.

A investigação sobre um órgão tão sensível como o cérebro visava a redução do tumor e simultaneamente a preservação desta parte do corpo.

O capacete utilizado gerava um campo magnético e o paciente, de 53 anos, não sobreviveu, devido a uma lesão não relacionada com o cancro, mas a autópsia revelou que esta técnica removeu 31% do tumor num curto espaço de tempo. Este ensaio foi a primeira intervenção não-invasiva para tentar curar o glioblastoma, um cancro maligno cerebral.

O capacete magnético funciona com três ímanes rotativos ligados a um controlador eletrónico, baseado num microprocessador e operado por uma bateria recarregável. O paciente utilizou o capacete durante cinco semanas numa clínica e, posteriormente, em casa.

A terapia com o capacete magnético foi utilizada, inicialmente, durante 2 horas por dia, tendo passado para um máximo de 6 horas. Durante esse período, a massa e o volume do tumor do paciente encolheram quase um terço.

Segundo os investigadores, que receberam aprovação da agência americana Food and Drug Administration (FDA) para utilizarem o capacete magnético, um dia, este poderá ajudar a tratar o cancro no cérebro sem recorrer à rádio ou quimioterapia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.