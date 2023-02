Cancro. “Tens de lutar”, “não te preocupes” e outras expressões a não usar

À margem do Dia Mundial de Luta contra o Cancro, que se assinala este sábado, a Fundação Cancro divulgou um guia para ajudar a falar sobre a doença.

Diana ALVES À margem do Dia Mundial de Luta contra o Cancro, que se assinala este sábado, a Fundação Cancro divulgou um guia para ajudar a falar sobre a doença.

“Tens de lutar”, “não te preocupes” e “tenho pena de ti” são algumas das expressões a evitar quando se fala de cancro, de acordo com a Fundação Cancro. À margem do Dia Mundial de Luta contra o Cancro, que se assinala este sábado, o organismo divulgou um guia para ajudar a falar sobre a doença.

“Falar de cancro: encontrar as palavras certas” é um documento de algumas páginas apenas e que tem como base os relatos de 300 pacientes e familiares, contactados pela fundação ao longo do ano passado, assim como dicas de especialistas em psicologia oncológica.

Lucienne Thommes, diretora da fundação, explica que há palavras que “fazem bem e outras que ferem”. Uma das conclusões da organização é que falar de outro assunto, ouvir e estar presente “são coisas que podem parecer simples mas que reconfortam quem sofre de cancro”.

“Se puder fazer alguma coisa por ti, estou à tua disposição”, “estamos sempre aqui para ti”, “como estás hoje?”, “podes ligar-me a qualquer hora”, “estou a pensar em ti”, “não hesites em dizer-nos se te pudermos ajudar, de uma forma ou outra” e “se te apetecer falar, estou aqui para te ouvir” são as expressões que, segundo a fundação, “fazem bem”.

Por outro lado, e apesar das boas intenções, há palavras que têm o efeito contrário, segundo as pessoas com quem o organismo falou: “Tens de lutar, ouvir o teu corpo e pensar nos erros que fizeste no passado”, “Como é que isto acontece a uma pessoa com uma vida saudável como tu?”, “Tenho pena de ti”, “Não te preocupes”, “Conheço alguém que teve a mesma doença do que tu” e “Quanto tempo te resta?”.

O guia da Fundação Cancro traz também conselhos para os momentos em que não se sabe o que fazer ou dizer. Os conselhos vão desde estar presente, demonstrar apoio e amor, abraçar, admitir que não sabemos o que dizer, perguntar o que se pode fazer e dar tempo à pessoa com cancro para que responda.

