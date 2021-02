A Fundação Kriibskrank Kanner, que ajuda crianças com cancro, deu apoio a mais de 200 famílias em 2020. Três menores não sobreviveram à doença.

Cancro infantil. Fundação ajudou mais de 200 famílias em 2020, três crianças não sobreviveram

Diana ALVES A Fundação Kriibskrank Kanner, que ajuda crianças com cancro, deu apoio a mais de 200 famílias em 2020. Três menores não sobreviveram à doença.

Os dados, que provocam um nó na garganta, constam do balanço anual da organização, divulgado à margem do Dia Internacional da Criança com Cancro, que se assinala esta segunda-feira.

Uma efeméride que, este ano, aparece também marcada pela pandemia da covid-19. A Fundação Kriibskrank Kanner reconhece que o ano de 2020 foi particularmente difícil. Por um lado, devido ao stress suplementar com que as famílias se viram confrontadas, e, por outro, porque os donativos que financiam as atividades da fundação registaram uma quebra substancial.

Mas, para 2021, há esperança. A instituição lançará a quarta edição da sua corrida solidária Lëtz Go Gold (marcada para 25 de setembro), que permite angariar fundos para financiar os melhores projetos de investigação na área da oncologia pediátrica.

Além disso, o Segundo Plano Nacional de luta contra o Cancro deverá permitir o desenvolvimento do centro oncológico infantil “Kannerkriibszenter”, que, segundo a fundação, necessita de mais meios, tais como uma estruturação dos cuidados paliativos, um acompanhamento das necessidades escolares dos adolescentes durante a doença.

Fundada há mais de 30 anos, a associação dá apoio a famílias com crianças e jovens – dos 0 aos 18 anos – gravemente doentes. Essa ajuda pode traduzir-se em acompanhamento terapêutico, assistência social, atividades pedagógicas ou apoio financeiro e administrativo.

Além disso, a fundação põe à disposição das famílias três infraestruturas: a Maison des Enfants, em Strassen, o Apartamento de Convalescença, na costa belga, e a Maison des Parents, em Bruxelas. Locais onde as famílias podem ficar durante os períodos em que a criança está hospitalizada.Os interessados em apoiar a Kriibskrank Kanner podem fazê-lo através do site da fundação.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.