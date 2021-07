No relatório anual, a Fundação alertou para o facto das campanhas de rastreio têm sido adiadas, devido à pandemia.

Fundação Cancro. Mais de dois milhões de euros para investigação em 2020

Num ano fortemente marcado pela covid-19, a Fundação Cancro continuou o seu trabalho no Luxemburgo, mesmo em condições adversas. No relatório anual apresentado esta semana, a Fundação realça "o empenho da equipa e de todos aqueles que trabalham ao nosso lado para um mundo sem cancro", mesmo em contexto de pandemia.

E os números falam por si, com as consultas a chegarem quase às 1,845 ( incluindo 982 por videoconferência). Para a Fundação, "este número recorde mostra a angústia, o medo e a necessidade de escuta profissional dos pacientes".

Mesmo com as atenções viradas para o novo coronavírus, em 2020, o departamento de investigação da Fundação gastou 2.749.226 euros em pesquisa. Além disso, a Fundação tem acordo com o Fundo Nacional de Pesquisa (Fonds National de la Recherche) para apoiar os projetos mais promissores na luta contra o cancro.

Uma das consequências preocupantes da pandemia, segundo a entidade, é o adiamento das campanhas de rastreio têm sido adiadas e não é ainda possível avaliar o impacto que isto poderá ter a longo prazo sobre os cancros que foram descobertos mais tarde.



O cancro continua a ser a segunda causa de morte no país, com 3.000 novos casos diagnosticados a cada ano.

