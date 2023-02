Covid-19 foi a terceira causa de morte no mesmo ano.

Cancro foi a principal causa de morte no Luxemburgo em 2021

Simon MARTIN Cerca de 18 mil residentes vivem com doença oncológica no país.

Segundo a Direção de Saúde, em 2021 o cancro surge como a principal causa de morte no Luxemburgo, seguido das doenças cardiovasculares (aneurismas, enfarte do miocárdio e tensão arterial elevada).

Estas duas doenças foram responsáveis por cerca de metade dos óbitos no país (49,4%) em 2021, dados que pioraram ligeiramente em relação a 2020 (48,3% em 2020). Em 2019, 55,2% das mortes estiveram relacionadas com o cancro e 66% em 2009.

Atualmente cerca de 18 mil residentes vivem com doença oncológica no país, quase 3% da população, sendo esta uma das questões de saúde que mais assusta a população, e uma das prioridades da pesquisa biomédica no Grão-Ducado.

Mais de um quarto das mortes para o cancro

Em 2021, um total de 4.338 mortes foram registadas no Grão-Ducado, menos 101 do que no ano anterior. Ao analisar os números desse ano, percebe-se que o cancro foi responsável por 1.098 mortes em 2021, 25,3% do total, dividindo-se em 480 mulheres e 618 homens.

O cancro do pulmão é o responsável por mais vítimas entre os homens, com 135 mortes em 2021, seguido do cancro da próstata (68 mortes) e do cólon (52 mortes). Entre as mulheres, o cancro da mama causou 89 mortes, seguido de cancro do pulmão (73) e do pâncreas (35).

Já as doenças cardiovasculares (segunda principal causa), vitimaram 1.046 pessoas, 24,1% do total, incluindo 540 mulheres e 506 homens.

Como 2021 foi ainda um ano de crise sanitária, a covid-19 foi - tal como em 2020 - a terceira causa de morte a relatar, com 437 mortes (233 homens e 204 mulheres), 10,1% do total de óbitos.

Ainda, 94,5% de todas as mortes foram devidas a doenças, e 5,5% foram devidas a causas externas. Mais de metade dos óbitos ocorreram em hospitais (53,8%), mais de um quarto em lares de idosos (25,3%), 18,9% em casa e 2% em outros locais.



Homens morrem aos 75, as mulheres aos 81

A proporção de óbitos entre mulheres (2.132) e homens (2.206) permanece equilibrada.

As mulheres vivem mais. A idade média de mortes entre o sexo masculino é de 75 anos, enquanto que, no sexo feminino, é aos 81 anos.

Em média, em 2021 morreram 12 pessoas por dia, 83 por semana e 362 por mês. O maior número de mortes foi registado em janeiro desse mesmo ano, com 429 mortes, em contraste com agosto, onde foi registado o menor número de mortes: 292.

Os registos também incluem 64 mortes à nascença em 2021, que não estão incluídos no balanço total de óbitos.

(Artigo original publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso.)

