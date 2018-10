Nos gráficos mostrados no programa "Cash Investigation" no canal France 2 as cores da bandeira do Luxemburgo estavam trocadas.

Canal francês comete 'gafe' com bandeira do Luxemburgo

O alerta foi dado por um internauta do sítio L'essentiel ontem à noite. Durante a emissão do "Cash Investigation" no canal gaulês France 2, a produção do programa enganou-se na ordem das cores da bandeira do Grã0-Ducado. Em vez de vermelho/branco e azul (no sentido descendente), os gráficos mostravam a bandeira com as cores azul, branco e vermelho. O episódio não é inédito na cadeia de televisão francesa. Em abril de 2017 uma apresentadora confundiu a bandeira belga com a romena.



Partido político luxemburguês cometeu a mesma 'gafe' em setembro



A 'gafe' em relação à bandeira luxemburguesa aconteceu recentemente dentro do Grão Ducado. O partido Reforma Democrática Alternativa (ADR) imprimiu os cartazes eleitorais, da seção do norte do país, com a bandeira luxemburguesa na posição errada.











