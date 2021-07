Apanhar fruta sem autorização do proprietário é proibido, mas nas árvores das comunas marcadas com fita amarela vai ser permitido a partir de setembro.

Contra o desperdício. Colheita gratuita de fruta em árvores das comunas com fita amarela

O Ministério da Agricultura acaba de apresentar uma campanha contra o desperdício de alimentos. A iniciativa chama-se "Fita Amarela" (Ruban jaune / Gielt Band) e consiste em amarrar uma fita amarela às árvores pertencentes às comunas do país onde a colheita de frutos vai ser "gratuita e incentivada".

Segundo o Ministério da Agricultura, uma árvore frutífera pode produzir até 500 quilos de fruta por ano, mas infelizmente, todos os anos, grande parte da fruta acaba por apodrecer no chão, sem ser colhida.

Para evitar este desperdício de alimentos, o Ministério da Agricultura e o sindicado das comunas, Syvicol, apelam às comunas e sindicatos intercomunais para participarem no projeto, "marcando as árvores frutíferas das comunas com uma fita amarela".

Esta campanha nacional vai começar em setembro, com a colheita da maçã. Os proprietários particulares que quiserem juntar-se à campanha, “são bem-vindos”, refere o Ministério da Agricultura.

Os responsáveis vão depois disponibilizar um mapa geográfico com indicação das autarquias participantes e outras informações no site oficial.

O Dia Internacional da consciencialização sobre perdas e desperdício alimentar é assinalado a 29 de setembro.



