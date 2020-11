Como lavar mãos e como limpar o material. São duas das perguntas à qual uma nova campanha de segurança e saúde nos salões de cabeleireiro procura dar resposta. E não, não tem a ver com o novo coronavírus.

Campanha. Autoridades querem garantir segurança e saúde nos cabeleireiros

Diana ALVES Como lavar mãos e como limpar o material. São duas das perguntas à qual uma nova campanha de segurança e saúde nos salões de cabeleireiro procura dar resposta. E não, não tem a ver com o novo coronavírus.

Trata-se de um projeto piloto, lançado pelas diferentes autoridades de segurança e saúde no trabalho, que visa a promoção de várias campanhas em vários setores. O dos cabeleireiros, que emprega cerca de 2.300 pessoas, é o primeiro da lista.

Na prática, a campanha visa alertar para os riscos inerentes à profissão – podem ser de ordem física, química, biológica ou de postura – e emitir recomendações para os minimizar. O objetivo é proteger os trabalhadores e fazer com que os clientes se sintam em segurança.

A ação de sensibilização inclui sessões de informação dirigidas aos empregadores, a divulgação de um guia sobre as recomendações para prevenir eventuais riscos e a distribuição de posters com boas práticas que os patrões poderão afixar nos salões.

Lavar as mãos com sabão com pH neutro e não com champô e usar cremes hidratantes e luvas para proteger a pele da água, detergentes e químicos são duas das recomendações.

Além disso, o guia indica, por exemplo, como lavar escovas, tesouras e toalhas após cada utilização. Já no caso de um acidente de trabalho, como um corte com uma tesoura, o documento dá conta dos riscos associados a estas lesões consideradas banais.

O projeto é do Serviço de Saúde no Trabalho Multisetorial (STM) e da Câmara dos Ofícios, juntando ainda a Divisão da Saúde no Trabalho, do Ministério da Saúde, a Associação do Seguro Acidente e a Inspeção do Trabalho e das Minas.

O objetivo da STM e da Câmara dos Ofícios é implementar um plano estratégico de ação sobre segurança e saúde no trabalho que abranja em 2021 vários setores, entre os quais os da limpeza, construção e estética.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.