Escolas

Câmaras de vigilância vão ser colocadas em todas as escolas básicas da capital

Também está previsto alargar a colocação de portas automáticas nos estabelecimentos geridos pela Câmara Municipal da Cidade do Luxemburgo.

Todas as escolas do ensino básico da capital do Luxemburgo vão ser equipadas com câmaras de vigilância e portas automáticas. A garantia foi dada pela vereadora Colette Mart, no conselho comunal, segundo noticia esta sexta-feira a edição francesa do Luxemburger Wort.

Na sequência de um incidente recente numa escola em Hesperange, onde um homem invadiu o edifício para atacar sexualmente uma menina, os representantes eleitos da capital decidiram melhorar a segurança dos alunos, dotando todos os equipamentos escolares da responsabilidade da autarquia com portas automáticas e câmaras de vigilância. A cidade do Luxemburgo tem 19 escolas básicas e o dever de cuidar de 52 edifícios escolares, como contabiliza o Wort.

Numa resposta à conselheira local dos Verdes (déi Gréng), Christa Brömmel, a responsável pela área da educação, na autarquia da Cidade do Luxemburgo, Colette Mart, afirmou que a instalação de câmaras de vigilância e de portas automáticas, nos estabelecimentos de ensino e edifícios escolares sob alçada da câmara, vai prosseguir.

A vereadora não deixou, contudo, de assinalar que desde 2013 a cidade tem vindo a trabalhar e a tomar medidas para tornar as escolas mais seguras. Exemplo disso é o limite de entrada nas creches, às 9h, e nas escolas primárias, às 8h. Qualquer criança que chegue mais tarde ou qualquer visitante precisa de tocar à campainha antes de ser autorizada a sua entrada no estabelecimento. "Com este sistema, já temos um bom controlo", sublinhou Colette Mart.

Além disso, algumas escolas já têm instalados sistemas de videovigilância ou portas automáticas. No entanto, a capital irá gradualmente alargar estes sistemas de segurança aos restantes estabelecimentos. A ideia é uniformizar as regras a todas as escolas, mas sem as tornar numa espécie de prisão.

Até agora, garantiu Colette Mart, nenhuma situação semelhante à de Hesperange foi relatada na Cidade do Luxemburgo. Mas nos programas curriculares, as crianças em idade escolar já recebem informações sobre este tipo de agressão e a melhor maneira de lidar com ela. "Tal como fizemos há alguns anos, enumerámos num folheto as pistas que permitem aos pais e professores reconhecer se uma criança foi assediada sexualmente", acrescentou a vereadora.





