Câmara dos Assalariados reivindica aumento de 20 euros do abono de família

Susy MARTINS A Câmara dos Assalariados do Luxemburgo (CSL) apresentou esta terça-feira uma proposta de lei em que pede um aumento do abono de família.

A CSL defende que as últimas reformas do Governo prejudicaram o poder de compra das famílias, daí propor um aumento do abono de família de 7,7%, cerca de 20 euros por criança. O abono passaria de 265 euros para 285 euros por criança.

Segundo o organismo de defesa dos direitos dos trabalhadores e reformados, a revisão da lei em 2006 teve como consequência a desindexação dos abonos, ao mesmo tempo que a reforma de 2010 diminuiu a idade dos beneficiários de 27 para os 18 anos. Houve ainda uma terceira reforma em 2016 que implementou um montante único de 265 euros de abono de família por criança a cargo, o que representou uma diminuição de rendimentos para as famílias com duas ou mais crianças nascidas após 2016.

Mas o aumento de 20 euros no abono de família não é a única proposta da Câmara dos Assalariados, que é também um órgão de consulta do Governo. Outra medida é a readaptação automática do abono de família à indexação, com efeitos imediatos. Relembre-se que o Governo tinha prometido que esta prestação seria novamente indexada no final de legislatura. No entanto, a CSL quer que a medida entre em vigor o mais rápido possível sem que se tenha de esperar mais alguns anos.

Ainda de acordo com a CSL, a crise ligada à covid-19 fez com que a situação já difícil vivida por certas famílias se agravasse. Daí a importância de adaptar as ajudas como o abono, os apoios ao ano escolar e o subsídio de nascimento ao custo real de vida.

