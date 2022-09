A par com a OGBL, organismo considera que esta é apenas uma forma de mascarar os números do abandono escolar.

Câmara dos Assalariados contra escolaridade obrigatória até aos 18 anos

Thomas BERTHOL Segundo esta entidade, o alargamento da idade de frequência escolar mandatória, é apenas uma forma de mascarar os números do abandono escolar.

Antes das próximas eleições parlamentares, marcadas para outubro de 2023, o ministro da Educação Claude Meisch gostaria de aumentar a idade da escolaridade obrigatória no Luxemburgo dos 16 para os 18 anos. No entanto, a Câmara dos Assalariados (CSL na sigla em francês) não vê isto com bons olhos, considerando-a "um obstáculo à liberdade pessoal de cada um".

Em conferência de imprensa recente, a CSL referiu que a medida "priva os jovens de 16 anos da oportunidade de ir trabalhar e começar a descontar para a reforma".

Ao mesmo tempo, acredita que o projeto entraria em conflito com o Código do Trabalho atual, que prevê a possibilidade de trabalhar a partir dos 15 anos de idade.

De acordo com a CSL, o alargamento da escolaridade obrigatória não vai resolver o problema do abandono escolar e do desemprego entre os jovens não qualificados. Os problemas que levam os jovens a abandonar a escola aos 16 anos de idade remontam ao ensino fundamental, considera o organismo.

Juventude sindical também discorda da medida

A CSL questiona se o aumento da escolaridade obrigatória medida é eficaz ou "uma ilusão", opinião partilhada pela maior central sindical do país, a OGBL, que questiona se é uma "solução ou se trata de tapar o sol com uma peneira".

Também a juventude sindical da OGBL também não está convencida com a medida. Para a OGJ, a possibilidade de trabalhar para quem deixa a escola aos 16 anos "permite aos jovens em causa tornarem-se independentes bastante rápido e, ao mesmo tempo, proporciona-lhes uma primeira experiência que os leva frequentemente a regressar mais tarde à escola para obterem um diploma".

A CSL e a OGJ consideram ainda que o projeto de Claude Meisch apenas "limpará os maus números de abandono escolar". O número de estudantes de 16-17 anos de idade que abandonaram os estudos aumentou 15% no último ano letivo: de 237 para 273 em 2021

