Calor não elimina Covid-19 mas reduz transmissão, diz estudo

Segundo uma equipa de cientistas das das Universidades de Beihang e Tsinghua, em Pequim, durante o mês de fevereiro o coronavírus Covid-19 espalhou-se com menos força em territórios quentes e húmidos como a Tailândia, Malásia ou Singapura, do que em áreas mais frias e secas como a Coreia do Sul, Irão e Japão.

Foram analisados dados de 4.711 pacientes diagnosticados antes de 24 de janeiro, dia em que foram implementadas as medidas de contenção da epidemia que reduziram a transmissão na China.

Os investigadores tiveram em conta a densidade populacional, a riqueza (fatores que afetam o risco de contágio) e a quantidade de pessoas que cada portador do coronavírus infeta, em média.

De acordo com o documento, citado pelo jornal "La Vanguardia", para cada aumento de um grau na temperatura, as infeções por Covid-19 são reduzidas em 3,8% e para cada 1% de aumento na humidade, as infeções foram reduzidas em 2,2%.

Apesar de não eliminar a transmissão, estes números mostram uma relação causal entre o clima e a propagação do vírus. Por isso mesmo, os autores concluíram que a "chegada do verão e da estação chuvosa no hemisfério norte pode efetivamente reduzir a transmissão do Covid-19". Por outro lado, o cenário pode piorar na África Austral e Austrália, nos próximos tempos, onde as temperaturas habitualmente descem no hemisfério sul.

Os resultados do estudo são ainda preliminares, dado que aguarda a revisão da comunidade científica.

