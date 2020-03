Mas pode reduzir a sua transmissão, concluiu um estudo que analisou a relação entre as condições climáticas e a expansão do coronavírus em 100 cidades da China.

Calor não elimina Covid-19, diz estudo

Ana Patrícia CARDOSO

Segundo pesquisadores das Universidades Beihang e Tsinghua na China, durante o fevereiro, o coronavírus espalhou-se com menos força em territórios quentes e úmidos como Tailândia, Malásia ou Singapura, do que em áreas mais frias e secas como a Coreia do Sul, Irão e Japão.