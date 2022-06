Para esta sexta-feira mantém-se o alerta amarelo para todo o país.

Calor. Luxemburgo em alerta laranja este sábado

Depois de uma quinta e sexta-feira quentes, o calor vai manter-se em todo o país durante o fim de semana.

O aviso é do Meteolux que colocou todo o território em alerta laranja este sábado devido às temperaturas elevadas e à concentração de ozono. Em vigor das 12h às 22h, o aviso está a condizer com o mercúrio dos termómetros que, segundo o Instituto de Meteorologia luxemburguês, vai oscilar entre os 33º e os 35ºC.

As temperaturas altas vão intensificar a formação de ozono e prevê-se que os níveis europeus de concentração deste gás sejam também ultrapassados.

Note-se que a elevada concentração de ozono pode ter um impacto negativo na saúde humana, sobretudo nos grupos considerados de risco, como idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas.

Para esta sexta-feira mantém-se o alerta amarelo para todo o país, com as temperaturas máximas a rondar os 32°C. O alerta amarelo vai vigorar entre as 14h e as 21h. Já o alerta devido à concentração de ozono vai estar em vigor entre as 12h e as 24h.



