Cafés, teatros, cinemas ou museus. França retoma alguma liberdade esta quarta-feira

Nesta quarta-feira, e após quase sete meses de portas fechadas, França retoma algumas atividades de lazer, mas com limitações.

Redação Nesta quarta-feira, e após quase sete meses de portas fechadas, França retoma algumas atividades de lazer, mas com limitações.

Esta quarta-feira, 19 de maio marca o início de uma nova fase de desconfinamento em França. Fechados desde 30 de outubro de 2020, cafés e restaurantes podem agora voltar a ter clientes, mas apenas no exterior e limitados a grupos de seis pessoas.

Também cinemas, teatros ou museus vão reabrir, mas condicionados ao recolher obrigatório a partir das 21h (a partir das 18h desde 16 de janeiro). Este vai manter-se pelo menos até nove de junho, altura em que, se tudo correr bem, será implementada a última fase de reabertura, com os espaços a poder servir no interior. Nesta fase o recolher obrigatório passará para a partir das 23h e será levantado a 30 de junho, se tudo correr como planeado.

O comércio também ganhou novo fôlego esta quarta-feira, com as lojas a reabrir mas com limite de um cliente por cada oito metros quadrados. Com a retoma de mais atividades económicas a partir de 19 de maio, o governo francês espera começar o tão aguardado período de retoma económica, depois de um ano perdido para a pandemia. "A partir de 19 de maio, as etapas de desconfinamento poderão levar-nos a pensar num novo modelo de crescimento e prosperidade", declarou o presidente Macron.

No total, o custo da crise da covid-19 em França foi arrasador, estimando-se um gasto de 424 mil milhões de euros, o equivalente a 20% do PIB (produto interno bruto) francês no ano passado. Este valor inclui as ajudas às empresas e empréstimos a grandes grupos, impostos e taxas que deixaram de ser recolhidos, despesas de saúde (hospitalizações, testes gratuitos e ilimitados). Desse bolo fazem parte ainda 100 mil milhões de euros do plano de investimentos para a retoma da economia que se estenderá por dois anos, segundo escreve a BBC.

A campanha de vacinação continua a todo o gás no país. Vinte e um milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina, quase um terço da população total (31,5%), das quais 9,1 milhões têm a vacinação completa (13,6% da população total). Um ano e dois meses após o início da pandemia, 108 mil pessoas já morreram em França vítimas do SARS-CoV-2.





