Cada vez mais pessoas andam de bicicleta na capital

Ir para o trabalho ou para a escola de bicicleta é um modo de mobilidade suave que parece ter sido bem adotado na capital. Em 2022, foram registadas mais de um milhão de viagens de bicicleta na Cidade do Luxemburgo. A marca simbólica foi ultrapassada a 27 de dezembro, de acordo com a associação ProVelo.

Na realidade, estas viagens são muito mais numerosas, já que o valor inclui apenas ciclistas que passaram por um dos balcões "Eco-Counter". A capital tem quatro, localizados à entrada do parque municipal, perto do elevador do Pfaffenthal, na ponte do parque Pescatore e no viaduto.

Estes equipamentos exibem o número de bicicletas que passaram nas proximidades em tempo real, segundo duas contagens distintas: uma desde o início do dia e a outra desde o início do ano. Como resultado, a 31 de dezembro de 2022, registaram um total acumulado de 1.003.045 ciclistas, um aumento de 36,5% em relação a 2021, disse a ProVelo num comunicado de imprensa.

Associação pede mais esforços nas infraestruturas

Notada pela primeira vez em 2020, no início da pandemia, a tendência do uso da bicicleta parece, portanto, confirmar-se na Cidade do Luxemburgo. Em 2021, o número de ciclistas contados pelos balcões tinha atingido 734.991 em 31 de dezembro, ou seja, mais 44% do que em 2019, antes da crise sanitária.

Mas se a popularidade do ciclismo na capital é suficiente para deixar a ProVelo satisfeita, esta reconhece que podem continuar a ser feitos esforços para encorajá-lo ainda mais. A associação aponta para "a situação complicada em termos de infraestruturas com que os ciclistas são diariamente confrontados e que só pode ser melhorada através de uma política de pequenos passos".

Com as eleições comunais a aproximarem-se, a associação faz questão de deixar uma mensagem aos representantes eleitos da cidade, mas também aos candidatos. A ASBL espera que as suas resoluções de Ano Novo "visem uma política ambiciosa de ciclismo e a implementação de uma rede coerente, confortável e segura o mais rapidamente possível".

