Os cabo-verdianos vão assinalar este ano o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades em Hesperange. A jornada cultural vai ter lugar no dia 3 de novembro, no Centro Cívico de Hesperange.

Sociedade 2 min.

Cabo-verdianos festejam dia da Cultura e das Comunidades em Hesperange

Henrique DE BURGO Os cabo-verdianos vão assinalar este ano o Dia Nacional da Cultura e das Comunidades em Hesperange. A jornada cultural vai ter lugar no dia 3 de novembro, no Centro Cívico de Hesperange.

À imagem do que tem acontecido nos anos anteriores, este ano vai também haver homenageados, mas em maior número: três mulheres e três homens.

Pedro Santos, presidente da Federação das Associações Cabo-verdianas no Luxemburgo (FACVL) e um dos mais carismáticos dirigentes associativos da comunidade, vai ser um dos galardoados.



A primeira presidente da antiga Organização dos Cabo-verdianos no Luxemburgo (que daria lugar em 2010 à FACVL), Celeste Monteiro, vai ser também distinguida. Atualmente quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Celeste Monteiro esteve envolvida em vários projetos de cooperação entre Luxemburgo e Cabo Verde.



A lista inclui ainda Maria de Jesus Luz e Iolanda Évora. As duas mulheres fazem parte da primeira geração de cabo-verdianos no Luxemburgo. Vão ser também reconhecidas pelo trabalho voluntário ao serviço, desde cedo, da comunidade.



O karateka de origem cabo-verdiana Jordan Neves que, ao serviço do Luxemburgo, tem também levado o nome de Cabo Verde pelo mundo fora é outro dos homenageados. Jordan Neves tem tido um início de carreira em alta, com vários títulos arrecadas no Luxemburgo e em competições internacionais.



A título póstumo, Felix Gomes, um dos primeiros líderes da comunidade cabo-verdiana no Luxemburgo, que faleceu no ano passado, vai ser também recordado pela comunidade.



Foto: Henrique de Burgo

O Dia da Cultura e das Comunidades assinala-se a 18 de outubro, data do nascimento do poeta Eugénio Tavares, nascido em 1867 na ilha da Brava. Este dia foi instituído pelo Governo de Cabo Verde em 2012.



No Luxemburgo tem sido assinalado desde 2013, sempre pela associação Amizade Cabo-Verdiana, no fim de semana mais próximo à data. Mas este ano vai ser organizado, pela primeira vez, por um comissão organizadora de várias associações que fazem parte da Federação das Associações Cabo-Verdianas no Luxemburgo.

Além das homenagens, o programa inclui ainda música, dança, gastronomia, atividades para as crianças, exposição de artistas locais (pintura e escultura), poesia, contos tradicionais e comédia.



A jornada cultural arranca às 15h do dia 3 de novembro (sábado) e prolonga-se até às 23h, no Centro Cívico de Hesperange (rue de Bettembourg, n° 9).



Foto: Henrique de Burgo

Lista dos homenageados nos anos anteriores:

2017

Três figuras da primeira geração de cabo-verdianos no Luxemburgo: Afonso Pires, Firmino Inocêncio e Jaime Barbosa.



FC Micau (associação luso-cabo-verdiana), uma das associações mais antigas da comunidade.



2016 (na presença do Primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, e do ministro dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades, Luís Filipe Tavares)



João da Luz, presidente da Federação das Associações Cabo-verdianas;



Nelson Delgado, basquetebolista do Etzella - Ettelbruck;

David Brazão, cantor, compositor e produtor;

Elisabeth Sanches, empresária.



2015

Samba Martins, músico e antigo jogador da seleção de futebol de Cabo Verde (falecido em 2016);



Orlando Sanches, proprietário da Épicerie Créole;



Edna Semedo, atleta de salto a vara.



2014

Tony Rocha, cabeleireiro e estilista;



Maria Gomes, pintora e presidente da Câmara de Comércio Luxemburgo-Cabo Verde;



Félix Andrade, cineasta (falecido em 2016).



2013