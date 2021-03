Um atleta cabo-verdiano residente em Esch-sur-Alzette está a preparar a abertura da primeira escola de atletismo na cidade de Mindelo, na ilha cabo-verdiana de São Vicente, de onde é natural.

Cabo-verdiano do Luxemburgo quer abrir escola de atletismo em São Vicente

Ary Gomes, corredor de resistência e antigo campeão de São Vicente de 400 metros, trocou o arquipélago pelo Luxemburgo há três anos e agora, aos 31 anos, quer realizar o “sonho de criança” na sua terra, “uma escola para todos”.

“A criação da ‘Escola de iniciação ao atletismo Dimaz’ tem como objetivo ensinar as bases do atletismo a todos os escalões de idade, masculinos e femininos, e ainda à categoria paralímpica. Uma escola de todos e para todos, sem exclusão”, explica Ary Gomes à Rádio Latina.

Com o lema “criando e educando campeões”, o projeto prevê juntar ao desporto as vertentes social e educativo junto das crianças. Para tal, deverá envolver seis monitores locais. Ary Gomes espera deslocar-se em breve a Cabo Verde para oficializar a criação da escola junto das autoridades locais.

Ary reside em Esch-sur-Alzette e quer criar a primeira escola de atletismo na cidade onde nasceu. AG

Para já, garante à Rádio Latina que conta com as parcerias da autarquia local, da associação de atletismo de São Vicente e da federação cabo-verdiana da modalidade, através do Instituto de Juventude e Desporto.

Conta também com o apoio de padrinhos, sobretudo nomes ligados ao desporto nacional, e ainda um representante em Portugal (antigo maratonista e corredor de corta-mato português João Silva) e outro no Luxemburgo (dirigente associativo Manuel Centeio) que, paralelamente, deverão também ajudar a procurar apoios para a construção da primeira pista de atletismo da ilha.



