Uma mulher de 51 anos, de origem cabo-verdiana, foi condenada na segunda-feira pelo tribunal belga a quatro anos de prisão, três deles com pena suspensa. A droga destinava-se ao Luxemburgo.

Sociedade 3 min.

Cabo-verdiana condenada a quatro anos por tráfico de droga

Henrique DE BURGO A imigrante foi apanhada com uma mala cheia de droga em Athus, do outro lado da fronteira belga.

Uma mulher de 51 anos, de origem cabo-verdiana, foi condenada na segunda-feira pelo tribunal belga a quatro anos de prisão, três deles com pena suspensa, após um segundo julgamento por tráfico de droga com destino ao Luxemburgo.



A detenção teve lugar no dia 22 setembro de 2016, quando a imigrante foi apanhada com uma mala cheia de droga na sua residência em Athus, na cidade belga de Aubange. Três anos depois foi conhecido o veredito, com a pena a ser mais leve do que o previsto.

"Foi condenada a uma pena inferior ao do primeiro julgamento. Numa primeira instância ela foi condenada a uma pena de prisão efetiva de cinco anos, mas agora o tribunal decretou quatro anos de prisão, três deles com pensa suspensa, e uma multa de 15 mil euros", disse este sábado ao Contacto o advogado Frederic Veneau, que aceitou falar só depois de ter recebido a cópia do julgamento de segunda-feira.



O advogado justifica a redução da pena com um "falso testemunho" prestado no tribunal. "Houve uma pessoa que prestou um testemunho completamente falso e contraditório e o tribunal teve em conta o meu protesto para retirar esse testemunho", explicou Fréderic Veneau.



Foto: Guy Jallay

Apesar de a condenação ter sido proferida por um tribunal belga, a imigrante vai cumprir a pena no Luxemburgo, onde está a terminar de cumprir uma outra pena, por outro caso de droga.

"Como a minha demandante tem ligações familiares no Luxemburgo, pedi para que a pena fosse cumprida aqui e não na Bélgica. E é o que vai acontecer", garantiu o advogado. Esta possibilidade já tinha sido também confirmada ao Contacto, no início do mês, por fonte do Ministério Público da província belga do Luxemburgo: “Existe essa possibilidade de executar a pena no Luxemburgo, se for condenada na Bélgica. Mas isso veremos depois do julgamento”.



Segundo o jornal belga L’Avenir Luxembourg, fazendo referência a fontes policiais, a droga encontrada a 22 de setembro de 2016 em Athus teria o valor de 500 mil euros. O Ministério Público belga não confirmou o valor, mas disse ao Contacto que “é uma avaliação possível”.



O jornal refere ainda que a mulher tinha como prática esconder droga na roupa dos filhos para vender depois aos clientes no Grão-Ducado.



Foto: Guy Jallay

Quanto ao passado judicial da imigrante cabo-verdiana, apontada pelos jornais belgas, luxemburgueses e cabo-verdianos como tendo cumprido penas em estabelecimentos prisionais de Portugal, Brasil, França e Bélgica, Frédéric Veneau refere que “o que foi escrito não é correto”.



“A única pena de privação de liberdade a que foi condenada foi no Luxemburgo. Em Portugal só esteve alguns dias em detenção porque estava junto de um amigo, não tendo nada a ver com o caso de droga. No Brasil, também esteve detida alguns dias porque estava com alguém que tinha droga. Mas também não tinha nada a ver com o caso. Portanto, ela não tem registo criminal a dizer que esteve em privação de liberdade nesses países. Só o teve no Luxemburgo e agora na Bélgica”, explica.



Quanto à atual pena no Luxemburgo, a mulher “está detida desde 11 de dezembro de 2017, no Centro Penitenciário de Schrassig (...), condenada por tráfico de droga a uma pena de prisão de 36 meses, incluindo 12 meses de pena suspensa”, disse ao Contacto o porta-voz da Procuradoria de Estado, Henri Eippers.