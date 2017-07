Cabo Verde vai ter Conselho das Comunidades

A proposta de lei sobre a criação do Conselho das Comunidades foi aprovada em 2013, ainda no mandato do anterior Governo do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV), liderado por José Maria Neves.

A sua criação efetiva poderá estar para breve, depois de o atual Governo de Ulisses Correia, do Movimento para a Democracia (MpD), ter manifestado a vontade de levar este assunto novamente ao Parlamento. A confirmação foi feita ao Contacto pelo presidente do Parlamento cabo-verdiano, Jorge Santos, que termina hoje uma visita de cinco dias ao Luxemburgo.

“A legislação já existe. Mas vamos agora, e rapidamente, levar isso ao Parlamento para se avançar com o Conselho das Comunidades. É um órgão fundamental, que emite as orientações para as políticas públicas em relação às comunidades. Temos deputados eleitos pelos círculos da Europa, Américas e África, mas as nossas comunidades podem ter nos próximos tempos um Conselho das Comunidades com um elemento de cada país”, assegurou Jorge Santos, durante o encontro com os conterrâneos, no domingo, em Ettelbruck, acompanhado do burgomestre local, Jean-Paul Schaaf, e do embaixador de Cabo Verde no Luxemburgo, Calos Semedo.



O investimento dos emigrantes no arquipélago é outra das preocupações da comunidade que Jorge Santos vai levar para Cabo Verde, prometendo rápida resposta por parte Parlamento.



“Há uma vontade dos cabo-verdianos em investir em projetos produtivos em Cabo Verde e entrar no tecido empresarial. Vamos ter uma iniciativa legislativa, que é o Estatuto do Investidor Imigrante, que engloba questões como a facilidade fiscal e a segurança jurídica dos investimentos”, refere Jorge Santos, acrescentando que o Luxemburgo está também a preparar linhas de crédito com juros bonificados para assegurar o financiamento dos projetos e as condições legais para os cabo-verdianos residentes no Grão-Ducado.

“Existe uma grande amizade e confiança entre o Luxemburgo e Cabo Verde. Isto tudo tem de ser traduzido na cooperação, mas também nas relações empresariais, em que o Luxemburgo vai também sair a ganhar”.



Leia o artigo na íntegra, na edição desta quarta-feira do jornal Contacto.



Henrique de Burgo

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.