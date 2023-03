Já foram investigados desde setembro de 2022 alegados surtos de doenças diarreicas no Sal, a ilha mais turística de Cabo Verde.

Cabo Verde envia equipa para investigar casos de shigelose na ilha do Sal

As autoridades sanitárias cabo-verdianas afirmaram hoje que não está identificado qualquer surto de shigelose, uma forma de disenteria, na ilha do Sal, conforme alerta das autoridades europeias, mas vão mobilizar uma equipa para investigar no terreno.



“É uma equipa composta por epidemiologistas, médicos de clínica geral, enfermeiros, Entidade Reguladora Independente da Saúde, a própria OMS [Organização Mundial da Saúde]. Vamos fazer uma investigação mais aprofundada, ouvindo também as potenciais causas, e também nas fontes de abastecimento de água”, anunciou hoje a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima.

Em conferência de imprensa realizada na sede do INSP, na Praia, a responsável acrescentou que esta equipa já está formada e após a preparação, que vai decorrer no início da próxima semana, parte na quarta-feira para o Sal, para investigar este caso.

Shigelose é uma forma de intoxicação alimentar

Contudo, Maria da Luz Lima garante que já foram investigados desde setembro de 2022 alegados surtos de doenças diarreicas no Sal, a ilha mais turística de Cabo Verde, não tendo sido constatado qualquer aumento face aos anos anteriores: “As autoridades da ilha do Sal não foram alertadas de nenhuma ocorrência anormal de diarreias. A nossa análise epidemiológica não identificou nenhum surto ou uma ocorrência mais intensa de casos de diarreias na ilha do Sal”.

Também conhecida por disenteria bacteriana, a shigelose é uma forma de intoxicação alimentar com diarreia sanguinolenta, provocada pela bactéria shigella, comum, mas que tende a aumentar em “épocas mais quentes”, nos países tropicais.

“Estaremos no terreno na próxima semana a averiguar, primeiro, se realmente há um surto. Se houver, qual a fonte de infeção e propor as recomendações a várias instituições e várias entidades para que realmente possa haver um controlo deste surto”, disse.

