Cabo Verde assinala hoje, dia 5 de julho, o 42° aniversário de independência. A quatro dias do encontro com os cabo-verdianos na comuna de Ettelbruck (às 15h30), o presidente do Parlamento cabo-verdiano, Jorge Santos, diz que o arquipélago já é um país de referência.

Celebram-se esta quarta-feira os 42 anos da independência de Cabo Verde. O que mais destaca pela positiva ao longo desses anos?

Nestes 42 anos, Cabo Verde teve ganhos em praticamente todas as áreas, afirmando-se hoje como uma referência de valor em África e no mundo, em vários indicadores de desenvolvimento humano. Nesta data memorável, destacaria ganhos a nível da construção do Estado e das suas Instituições, do Estado de Direito Democrático, com todo o seu catálogo de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, afirmação do poder local próximo das populações, estabilidade das instituições democráticas, credibilidade do processo eleitoral, educação, saúde, etc.

E o mais negativo?

Não obstante esses ganhos, o país comporta ainda vulnerabilidades e fragilidades em áreas como a segurança e justiça, crescimento económico e emprego ou a existência ainda de acentuadas assimetrias regionais, com impacto na pobreza e nas desigualdades sociais.

Apesar da independência política, Cabo Verde continua ainda bastante dependente do exterior, sobretudo economicamente. Quais são os grandes desafios que o país tem pela frente?

Somos um país aberto ao mundo com parcerias importantes, de que o Luxemburgo e a União Europeia são bons exemplos. Valorizamos a ajuda internacional, sobretudo no quadro do apoio orçamental, mas precisamos, enquanto país de desenvolvimento médio, de criar as condições internas em termos de crescimento económico, um bom ambiente de negócios, atração do investimento externo e da nossa diáspora, internacionalização da nossa economia, sobretudo na região da CEDEAO [Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental], para reduzirmos paulatinamente essa dependência.

Quando assumiu o cargo de Presidente do Parlamento cabo-verdiano, há pouco mais de um ano, anunciou como uma das prioridades a reforma parlamentar. Quais os principais pontos desta reforma?

Tendo como objetivo o “open Parliament”, ou seja, a abertura do Parlamento à sociedade, criámos uma comissão de reforma para esta IX legislatura, integrando deputados do Movimento para a Democracia, do Partido Africano da Independência de Cabo Verde e da União Cabo-verdiana Independente e Democrática. A missão principal passa por estudar e elaborar propostas de revisão e introdução de legislação pertinente. Iniciámos um processo de modernização e digitalização do Parlamento e seus serviços, visando uma maior comunicação e abertura do Parlamento com a sociedade.



Jorge Santos encontra-se com a comunidade cabo-verdiana no domingo, às 15h30, no salão nobre da comuna de Ettelbruck.

Sobre a viagem ao Luxemburgo, com quem vai encontrar-se entre os dias 8 e 12?

Estarei a visitar o Luxemburgo, chefiando uma delegação com deputados do MpD e do PAICV. Tenho na agenda encontros com o presidente do Parlamento, o primeiro-ministro, com a comunidade cabo-verdiana e participaremos na 43ª Assembleia Parlamentar da Francofonia.

Que mensagem vai trazer aos seus conterrâneos, no encontro de domingo na comuna de Ettelbruck?

O Luxemburgo tem uma importante comunidade cabo-verdiana muito bem integrada há várias décadas. A mensagem irá num duplo sentido: a necessidade de uma maior e melhor integração na comunidade luxemburguesa e a confiança no processo de desenvolvimento de Cabo Verde, que deverá criar todos os mecanismos que reforcem a participação da diáspora no processo político e de desenvolvimento do país.

A questão da transportadora nacional TACV é sempre debatida nestes encontros. Na semana passada a SATA e a Icelandair desmentiram a compra da TACV. Há outras soluções para se manter um elo de ligação entre o país e a maioria dos cabo-verdianos, que é a diáspora?

É um assunto que é da competência do Governo. Acredito que serão tomadas as decisões que salvaguardem os superiores interesses de Cabo Verde.

Recebeu recentemente o ministro da Cooperação, Romain Schneider. Como qualifica as relações entre os dois países?

São excelentes as relações de cooperação e amizade entre Cabo Verde e Luxemburgo e entre os nossos respetivos povos. Os impactos da cooperação luxemburguesa são visíveis em várias áreas e ilhas do nosso país e muito agradecemos a solidariedade do Grão-Ducado.

Cabo Verde foi um dos primeiros países a enviar mensagens de condolências a Portugal depois da tragédia de Pedrógão Grande. O Parlamento chegou mesmo a apresentar um voto de pesar pelas vítimas dos incêndios. É uma dor partilhada com Cabo Verde...

O Parlamento cabo-verdiano aprovou no dia 27 de junho, por unanimidade dos deputados presentes, um voto de pesar às famílias das vítimas dos incêndios em Portugal e, mais concretamente, em Pedrógão Grande, distrito de Leiria. Apresentámos as nossas condolências às famílias das vítimas e manifestámos total solidariedade aos responsáveis políticos portugueses, através da Assembleia da República Portuguesa. Sentimos a dor dos portugueses e este é o momento de reforçarmos a nossa união lusófona. Portugal e Cabo Verde partilham vínculos históricos e culturais indestrutíveis. Valorizamos igualmente a significativa presença da comunidade cabo-verdiana em terras lusas e a excelência das relações de cooperação e amizade existentes.



No Luxemburgo, os 42 anos de independência de Cabo Verde são oficialmente assinalados com a exposição de pintura "Criadores de nostalgia, liberdade, paz e sacrifício". A mostra de pintura está patente até 30 de julho na Abadia de Neimënster, na capital.

