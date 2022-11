Cabeleireira do Grão-Ducado que ser a melhor do Benelux

Margot Keiff, de 26 anos, vai representar o Grão-Ducado na final da edição Benelux do L'Óreal Style & Colour Trophy 2022.

Concurso

Margot Keiff trabalha para a cadeia de salões luxemburguesa Igorance desde que iniciou a sua carreira, há sete anos, primeiro em Bereldange e agora em Belval. Em adolescente, sonhava trabalhar "em alguma coisa com crianças". Mas percebeu a tempo que, na realidade, "apenas" queria ser mãe. Trabalhar com crianças não era para ela.

A francesa enveredou pela profissão que gostava de imitar quando era criança. E ainda bem que assim foi, porque segundo o júri especializado da edição Benelux do L'Oréal Style & Colour Trophy, o talento de Margot está acima da média. Leia a entrevista com a jovem cabeleireira:

Como foi parar ao Style & Colour Trophy?

Sou bastante tímida e sempre tive problemas de autoconfiança. Por isso, o meu chefe inscreveu-me numa formação de quatro dias e, no final, houve um exame. Os nossos formadores disseram que se alguém mostrasse o nível e talento necessários, dar-lhes-iam um 'golden ticket' para o Style Trophy. Deram-me o bilhete e fui diretamente para a semifinal do concurso.

Participou num workshop em Marbella com os seus adversários. Acha que pode ganhar?

Sou muito stressada por natureza, mas após a experiência de Marbella, estou relativamente confiante na minha capacidade de vencer.

É especialista em alguma coisa?

Adoro mudanças de cor: luzes, o balayage francês... [técnica onde se aplicam diferentes tonalidades nos cabelos, com um efeito gradiente].

Qual é a tendência atual?

Neste momento, os loiros quentes estão a regressar, entre o caramelo e o cobre. E, em termos de cortes de cabelo, o bob está definitivamente de volta. Mas também há cortes escalados.

Que penteado é inaceitável?

O corte liso tipo enguia. Acho uma pena quando alguém tem o cabelo superliso. Prefiro dar-lhe algum movimento. Geralmente fica muito mais glamoroso.

O que pensa da coragem dos seus clientes para mudar?

Estou muito satisfeita com os desejos dos luxemburgueses. Como em todo o lado, há clientes que preferem a simplicidade, mas continuam elegantes e glamorosos. E depois há aqueles que gostam realmente da mudança e isso é ótimo para nós. Aí podemos libertar-nos. E, de vez em quando, também conseguimos que saiam um pouco da sua zona de conforto.

Recentemente, tive uma cliente que normalmente fazia madeixas normais. A certa altura, admirou o meu cabelo rosa pastel e eu sugeri que ela acrescentasse alguns destaques dessa cor para que o seu cabelo tivesse um ar um pouco mais especial. No início estava um pouco cética, mas no final ficou encantada.

O Style & Colour Trophy 2022

A final será transmitida a 28 de novembro e 5 de dezembro sob a forma de duas gravações de meia hora no YouTube. O tema deste ano, "French Edito", consiste em criar um look digno de uma capa de moda através da cor, do corte e do estilo. O vencedor do concurso, que decorre desde 1954, será decidido pelo júri e telespectadores.