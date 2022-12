As buscas envolveram agentes da polícia e também da proteção civil na zona de Val du Scherbach.

Buscas por jovem desaparecido em Arlon terminam com descoberta do corpo

As autoridades do Grão-Ducado efetuaram uma busca em grande escala no sábado depois de um jovem na faixa etária dos 20 anos ter desaparecido em Arlon.

De acordo com nota do Ministério Público luxemburguês enviada este domingo, as buscas envolveram agentes da polícia e também da proteção civil na zona de Val du Scherbach e levaram à descoberta do corpo sem vida da pessoa desaparecida.

Segundo o Ministério Público luxemburguês, não estará em causa a prática de um crime, mas não foram avançados mais pormenores sobre as circunstâncias em que o corpo foi encontrado.

A polícia continua a investigar a morte do jovem.

